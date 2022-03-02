假日愛心不打烊！僑泰志工深入社區服務獲好評

僑泰高中校長温順德今天說，學校重視品德教育，師生熱情投入志工服務，228連假期間，機械科老師黃國軒在救國團台中市真善美聯誼會前會長蔡佩珍的協助下，帶領學生赴台中市北區金龍里打掃社區，學生無私奉獻及踏實的服務精神，獲得鄰里好評。

温順德說明，僑泰高中機械科二年級甲班學生2月27日上午8時，在金龍里里長辦公室前集合，由里長馬國樑致贈感謝狀，並發放口罩、掃具、手套等清潔用具，學生分五組、各備有大竹簍與推車，由社區志工引導，在巷弄內打掃環境，近11時學生帶著大批垃圾返回，每名學生雖汗如雨下，但臉上無不洋溢著付出後溫暖的笑容。

學生朱祥鎰說，當天太陽很大，讓他體會到清潔人員平時的辛苦，也讓自己更珍惜現在所擁有的幸福，期盼未來能發揮力量，為社會多盡心力。

學生陳韋銘說，導師時常帶他們做公益活動，如敬老表演、赴兒童中途之家捐贈發票等，能盡到自己微薄的力量幫助社會，讓他覺得很有意義。

馬國樑說，僑泰學生工作態度認真、配合度高，不但在活動前5分鐘即集合完畢，打掃過程也沒有虛應故事的狀況，更難得的是對里民非常有禮貌，使他刮目相看。

導師黃國軒也說，清潔街道不是一件輕鬆的事，但過程中不但沒有一個孩子面露不耐，甚至超過時間也沒有任何抱怨，班上齊心為社會服務的精神讓他深受感動。