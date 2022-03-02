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「雙」破紀錄 雙溪高中市運會表現亮眼

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中在新北市中等學校運動會，締造高中男子組田徑800公尺及高中女子10000公尺競走雙破大會紀錄的表現。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中在新北市中等學校運動會，締造高中男子組田徑800公尺及高中女子10000公尺競走雙破大會紀錄的表現。 圖／觀天下有線電視提供

剛於二月落幕的新北市中等學校運動會，雙溪高中交出漂亮的成績單，締造高中男子組田徑800公尺及高中女子10000公尺競走雙破大會紀錄的表現，並獲得5金4銀4銅的佳績，消息傳回學校後，全校師生都很開心。

即使新北市中等學校運動會剛落幕，但是學生們立馬恢復每天例行性的練習，這次市中運田徑800公尺和競走10000公尺，就是由眼前這兩位雙溪高中學生拿下金牌，不僅如此，兩人成績更是雙雙破大會紀錄，讓學校師生都與有榮焉。

雙溪高中校長葉俊士表示，雙溪高中並沒有設置體育班，學生的良好表現來自幾位熱心的教練及學生們，在雙溪良好的自然條件下踏實練習展現出的成果。備戰市中運前的農曆新年，學生主動要求不休息要進行常規練習，不過最後還是在教練要求下，休假兩天回家與家人共享天倫，初三一早又恢復訓練。

李安翊表示，經過全運會的洗禮後，發現自己是有機會可以破大會，原本被賦予在1500公尺可以奪金的任務沒有達成只以第六名坐收，反而激起他在800公尺全力一搏的決心。最終達成連兩天破大會紀錄的夢想。

李欣穎說，當初加入田徑隊時並沒有像其他人一樣很快找到專項，一次機緣下接觸到競走，沒想到就走出興趣，越練越好，也屢次代表新北市參加全中運。李欣穎很開心能夠跟李安翊一起破大會紀錄，因為自己跟安翊是從國七加入田徑隊，而且在國中還是同班同學，所以能與同學一起破大會，十分開心，希望今年花蓮全中運能一起努力，拿到好成績。

雙溪高中 金牌

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