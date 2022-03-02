中山女中校門成歷史建物 修復採納校友意見

中山女中校門、大禮堂分別建成於1963年及1972年，為國內建築師修澤蘭設計的建築作品，由於建築反應時代特色，且具有見證校園空間發展以及集體記憶價值，因此台北市文化局文資審議會議同意登錄為歷史建築。中山女中表示，未來修復將徵詢、採納校友意見。

由於中山女中校門、大禮堂興建完工近50年，中山女中本想在去年辦理修繕工程，儘管未達法定年限，校方謹慎起見仍先向文化局申請辦理文化資產價值評估。

文資委員指出，校門運用幾何形式結合拱形圍牆，大禮堂以尖弧形拱立柱形塑其主要立面，室內則為功能主義機能性配置體現，修澤蘭於現代主義下結合裝飾性的設計風格，其建物外觀的弧形、曲線等語彙表現形式，亦為修澤蘭設計的校園建築特色，具台灣現代建築史價值。

文資委員認為，作品兼具現代主義、粗曠主義形式反應時代特色，校門、大禮堂建成至今仍維持校園進出與集會空間的功能，為該校於二戰後階段性重要建築，具有見證校園空間發展以及集體記憶價值，因此，同意登錄為歷史建築。

中山女中表示，校門及大禮堂獲得文資身分後，會依文化資產保存法及歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法進行修復，並徵詢、採納校友意見。