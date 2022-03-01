春河劇團重現「魔法阿媽」 4G科技打造靈異世界

1998年，台灣自製動畫電影「魔法阿媽」上映，是七、八年級生的溫馨童年記憶。今年，春河劇團與聯合數位文創攜手打造舞台劇「魔法阿媽」，並透過4G科技打造魔幻的靈異世界、運用數位水燈技術在劇場重現「基隆中元祭」放水燈的迷離氛圍，帶觀眾重新體驗台灣傳統民俗文化、濃厚人情味及敬天愛人的寓意和省思。

舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景，以及台灣傳統民間祭典。描述沉迷於網路世界的青少年豆豆，誤打誤撞進入道士阿媽的世界。一開始豆豆認為阿媽穿道袍、作法事、放水燈很「迷信」，但他親身參與了放水燈、作法、普渡之後，改變看法、開始認識屬於自己的語言與文化。

為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在民俗學者林茂賢的引薦下，向基隆雷成壇第五代主持道士李戊己拜師學藝，學習各種道家的手勢與身法，如打虎印、七星劍、步星踏斗等。郎祖筠表示，雖然從小在台灣長大，對於台灣傳統文化只停留在懵懂階段，此次透過李戊己對普渡的由來與禁忌有更多了解，也更能體會慎終追遠的精神。多次與劇團、劇組合作的李戊己，則透露自己扮演「陰陽維安」的角色，會幫劇團進行淨化、打結界等儀式。

劇中豆豆因為不聽阿媽的話放出惡鬼、導致整個小鎮雞犬不寧、最後靠阿媽做法事，放水燈才平息風波。本劇重頭戲「中元節放水燈」延續160年歷史的「基隆中元祭」祭典精神，在文化部積極性補助的挹注下，結合4G科技投影技術、在劇場打造普渡祭典放水燈場景，並邀請全場觀眾一同參與。觀眾步入劇場前，透過簡訊寫下對逝去親友的思念，劇末這些文字將投影於一盞盞數位水燈之上，乘載著對先人的想念緩緩流向大海。