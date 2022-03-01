淡水國小石滑梯大改造 融入大屯山生態特色

新北市淡水國小今(1)日天舉辦遊樂場啟用典禮，一甲子的回憶的石造大象溜滑梯遊戲場，在市議員鄭宇恩協助下，由教育部國教署、教育局經費補助重新改造，融入大屯山生態特色，讓孩子在遊戲時增加趣味性及安全性。

新北市議員鄭宇恩表示，過去石造大象溜滑梯因為年久失修，學校一直基於安全考量沒有開放給學童使用，覺得有些可惜，因此這次透過中央與地方共同補助經費，進行大改造，同時又保有原本石造滑梯原有的味道與回憶。

此外學校遊戲場共分為平衡木體能區、城堡滑梯區、鞦韆區、石造大象溜滑梯區，其他的遊具設施也都依照最新的規範進行優化。

淡水國小校長吳惠花表示，遊戲場設計除了具攀爬、穿越、滑梯、擺盪、平衡等遊戲體驗與肢體訓練外，特別融入校定課程元素、溜滑梯的形狀以大屯山及觀音山為基底，棲息於紅樹林溼地的白鷺鷥溜進滑梯中，映入眼簾是觀音山及關渡大橋的景色，新遊樂場是孩子的快樂天堂，多元的器材設施訓練孩子感覺統合的能力、大小肌肉協調性及敏捷性，讓學生在學習之餘也能與體能、遊戲相結合，進而傳承淡水的人文地理環境，達到樂於終身學習的精神，讓每個小朋友擁有快樂的童年。