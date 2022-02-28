數位深耕南市獲選校數全國第一 國小設計移動智慧藥箱

全國數位學習深耕計畫學校出爐，共33所獲選，台南市海東、西門、大同、崇明及鹽水國小入選，獲選校數全國第一，其中海東、西門國小連續獲選。台南市長黃偉哲今天表示，為培養具國際競爭力的下一代，南市積極培養學生具備主題跨域的能力，也是為未來「生生用平板」做好準備。

黃偉哲說，108新課綱強調素養導向與跨領域問題解決能力的培養，數位學習深耕課程則是學生問題解決能力、科技力以及全球溝通力的展現，南市自108學年度起積極推動專題式學習（PBL），從「真實生活情境」的問題出發，在主題跨域課程中連結真實生活情境與問題，培養學生的科技應用、高層次思考和跨域整合與實作能力。

海東國小今年以「智慧城市-邸家享賀」為發展基礎，延續4年來成果，發展「智慧城市：暢行無阻-移動式智慧藥箱」主題跨域課程，以SDGs目標3及目標11，設計移動式智慧藥箱，用藥者可以發送藍芽訊息到智慧藥箱，智慧藥箱會移動出發到目的地，用藥完成後智慧藥箱會歸位，以確保用藥者能準時用藥。

西門實小今年以「永續生活」為議題，設計出「無限新生活，世界向前走」自然環教國際數位學習課程，結合聯合國永續發展目標，引導國際師生針對周遭問題發想，以實作模型創造出能讓環境更加永續的新生活願景。

大同國小以竹溪為題，因應氣候變遷導致的急降雨現象，讓竹溪水位瞬間暴漲，甚至造成社區淹水，師生運用科技，研究如何降低災害對環境的衝擊及保護居民安全。

崇明國小以聯合國永續發展目標（SDGs）項目2「消除飢餓」以及項目17「多元夥伴關係」為主軸，讓學生從交流各國學校營養午餐中，認識食物從生產到廢棄歷程，提出減少糧食浪費的方式，探究糧食生產的創新作為，最後運用新興科技及設計思考模式，發想、實作友善環境的糧食智慧生產系統。