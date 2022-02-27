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豐田、長濱國中鐵花村音樂演出 饒慶鈴開心擁抱孩子

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村音樂聚落演出，現場氣氛嗨到不行，縣長饒慶鈴（前左四）與孩子們同歡慶祝。記者卜敏正／翻攝
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村音樂聚落演出，現場氣氛嗨到不行，縣長饒慶鈴（前左四）與孩子們同歡慶祝。記者卜敏正／翻攝

台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，26日晚間受邀在鐵花村音樂聚落進行聯合售票演出，表演22首傳統、自創歌舞，將現場氣氛嗨到不行。縣長饒慶鈴、議員陳銘風都親自到場欣賞音樂，饒慶鈴更開心和孩子們擁抱、歡慶演出成功。

台東市豐田國中去年3月成立「豐舞原韻」社團，透過歌舞帶學生認識文化、在地特色，進而對自己有自信、認同自我，成為部落文化傳承者；長濱國中是台東縣最北端國中，全校半數學生為阿美族，學校107年成立「長鼓原舞」社團，前年5月成立了「海子樂團」，將原住民族文化結合流行音樂、舞蹈、節奏，呈現不同以往樣貌。

兩校昨晚間在鐵花村音樂聚落舉辦「原孩音饗：長鼓原舞&豐舞原韻的原音邂逅」，學生們拿出平日學習成果，表演「好久不見了」、「三天三夜」等22首歌舞，讓現場氣氛嗨到不行，觀眾「安可」聲不斷，饒慶鈴並上台跟孩子們擁抱、擊掌，共慶演出成功。

饒慶鈴表示，台東縣讓孩子為10年後專業做好準備，在豐田國中打造台東第一座黑盒子劇場，讓學生除了在音樂創作及戲劇表演發揮天份外，也學到實驗劇場的燈光、音響等幕後工作，提供專業表演藝術場域，讓孩子們透過社團、表演藝術學習，從國中認識並接觸專業技術。

「孩子們演出太棒了！」她說，看到孩子們的演出讓他非常的開心，縣府將持續打造專業良好學習環境，讓具有藝術表演天賦學子，能有更多學習空間，也將安排縣內外演出機會，挖掘培育更多台東的表演人才。

台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村音樂聚落演出，縣長饒慶鈴與孩子們擁抱同歡。記者卜敏正／翻攝
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村音樂聚落演出，縣長饒慶鈴與孩子們擁抱同歡。記者卜敏正／翻攝
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村音樂聚落演出，縣長饒慶鈴與孩子們擁抱同歡。記者卜敏正／翻攝
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村音樂聚落演出，縣長饒慶鈴與孩子們擁抱同歡。記者卜敏正／翻攝
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村演出。記者卜敏正／翻攝
台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團，昨晚受邀在鐵花村演出。記者卜敏正／翻攝

台東 饒慶鈴 劇場 鐵花村 原住民

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