行動書車將首度進入幼兒園 新竹縣推動閱讀向下扎根

新竹縣文化局為推廣公共圖書館資源使用服務，從2020年開始推動「閱進校園計畫」，利用行動書車在各個國小之間巡迴展出，尤其幫助不少偏鄉學生也有機會利用圖書資源，今年更首度對準幼兒園，要舉辦校園講座及書車、新書共讀箱，希望讓學齡前的孩童就培養閱讀習慣。

新竹縣文化局指出，閱進校園計畫今年是第一次要與幼兒園合作，過去2年以來閱進校園、行動書車不只帶進國小，也曾利用書車在縣內13鄉鎮市巡迴，結合藝文展演和觀光活動，舉辦定點借還書以及辦證服務，這次則嘗試以類似模式，帶領幼兒園孩童認識閱讀，要讓孩童能從閱讀中學習豐富知識、開闊眼界。

不過為了符合幼兒園孩童適合閱讀的書籍，因此文化局也用心挑選公共圖書館館藏，選出的書籍都是精心篩選後的優選繪本，相信能吸引孩童透過圖畫及簡單的文字，培養喜歡主動看書的興趣。

文化局長李安妤表示，活動將從3月1日起為期5個月，預計在各校舉辦15場校園講座、10場行動書車校園巡迴及4場次校園新書共讀箱」，不過因服務量能有限，暫時無法讓所有幼兒園都享有這樣的閱讀計畫，因此將開放各幼兒園從3月1日到11日，利用文化局網站線上報名。

文化局表示，圖書館各項線上藝文活動及報名資訊都可在「新竹縣政府文化局」的臉書粉絲頁、文化局官網或新竹縣公共圖書館網站查詢，文化局希望能攜手師生共同推動閱讀，鼓勵老師提早報名；校園閱讀推廣講座：https://reurl.cc/9O0qWX；書車進校園暨英文講座：https://reurl.cc/5GXQXy