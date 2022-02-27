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過年照練只休2天 雙溪高中在市中運大放異彩 2人破紀錄

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
雙溪高中學生李欣穎參加市中運，以以57分18秒11打破高女1萬公尺競走紀錄奪金。圖／雙溪高中提供
雙溪高中學生李欣穎參加市中運，以以57分18秒11打破高女1萬公尺競走紀錄奪金。圖／雙溪高中提供

新北市今年中等學校運動會交出漂亮成績單，共計14人次打破9項大會紀錄。其中2個破大會項目是偏鄉學校雙溪高中選手創下，全校共拿下5金、4銀、4銅，表現亮眼。破紀錄選手李安翊、李欣穎希望能在花蓮舉辦的全國中等學校運動會拿到好成績。

雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中並沒有設置體育班，學生的表現是靠幾位熱心教練指導及學生踏實練習。教練詹明益、吳育豪對待學生如同家人，讓學生願意相信教練而全力投入。市中運18日落幕，賽前的農曆新年連假，學生仍進行常規練習，只休假兩天回家，初三又恢復訓練。

雙溪高中在今年市中運破大會紀錄項目，分別為李安翊高男800公尺競走、李欣穎高女1萬公尺競走。高二學生李安翊在高男800公尺競走預賽，以1分54秒24打破2013年大會紀錄1分55秒54，隔天決賽又以1分53秒64，再次破自己在預賽創下的大會紀錄，並創個人最佳紀錄。

同為高二的李欣穎以57分18秒11，打破2016學年市中運高女1萬公尺競走紀錄58分38秒90。她跟李安翊是國中同班同學，國七一起加入田徑隊。李欣穎說，很開心一起破大會紀錄，希望在今年在花蓮舉辦的全中運拿到好成績。

吳育豪說，李安翊原本被賦予在1500公尺奪金任務，但以第6名坐收，激起他在800公尺全力一搏得決心，連兩天破大會紀錄。李欣穎加入田徑隊時並沒有很快找到專項，接觸競走後走出興趣，越練越好，今年突破自我最佳成績，破了大會紀錄，全校師生都為她感到開心。

雙溪高中高二學生李安翊（右二）在市中運高男800公尺項目，預賽及決賽連破大會記錄。圖／雙溪高中提供
雙溪高中高二學生李安翊（右二）在市中運高男800公尺項目，預賽及決賽連破大會記錄。圖／雙溪高中提供

雙溪高中 花蓮

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