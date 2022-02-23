偏鄉國小與鄰近商店結盟減塑 環境教育從小扎根
高雄市林園區汕尾國小在開學前，完成與鄰近3家商店結盟張貼「汕尾減塑友好商店」標章與旗幟，今天師生參加「汕尾不『塑』之客」活動，提前贈送學生兒童節禮冰霸杯，並帶著到商店購買飲品，老闆娘幫小朋友們蓋章集點，讓減塑環保課程融入汕尾地區日常，落實環境教育扎根。
汕尾國小校長曾博建說，推動「汕尾不塑之客」，汕尾社區可以由減塑一步一步朝向淨塑、不塑社區的目標。一個人做可以影響一個家庭，一群人做可以改變整個社區。汕尾國小師生持續結合社區地方以行動實踐，維護生活環境。
「汕尾不『塑』之客」活動今天在學校圖書室舉辦說明，提前贈送兒童節禮物「冰霸杯」給學生，並由環境教育推手教師駱蕾蕾帶都五年級學生演出行動劇，讓小朋友們了解如何使用汕尾不塑之客冰霸杯及集點方式，也讓學童感受到自己有能力也願意一起守護社區的環境。鼓勵汕尾孩子將「3個願意、1個不使用」(我願意使用環保餐具、我願意使用環保杯、我願意使用購物袋、我不使用塑膠吸管)，成為個人習慣及生活日常行為。
駱蕾蕾帶著學生前往社區的汕尾減塑友好商店。這學期邀請了3家商家與學校共同推動汕尾不塑之客活動，除了張貼「汕尾減塑友好商店」標章及旗幟外，學生們也帶著集點卡及冰霸杯實際購買飲品，親自讓老闆娘蓋章集點，完成首次汕尾不塑之客活動的體驗。
曾博建說，教育部推動「新世代環境教育發展(NEED)」理念，加上聯合國也制定了「SDGs永續發展目標」，SDGs永續發展目標適合所有企業、學校及個人，強調每一個人都能貢獻，也可以付諸行動，如共乘交通工具、淨灘、減塑及關心獨居長者等，這學期學校結合兒童節辦理汕尾不塑之客，就是要讓孩子們知道自己是有能力的，可以為社區盡一分心力守護環境。
汕尾國小學童每個月會由老師帶著到汕尾漁港周圍淨灘，每周的風帆教學也會有孩子主動撿拾堤岸及海洋運動基地周遭的垃圾，甚至開著帆船到港內清除漂浮在海面上的廢棄物，環境教育的種子深埋在孩子心中。
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