偏鄉國小與鄰近商店結盟減塑 環境教育從小扎根

高雄市林園區汕尾國小在開學前，完成與鄰近3家商店結盟張貼「汕尾減塑友好商店」標章與旗幟，今天師生參加「汕尾不『塑』之客」活動，提前贈送學生兒童節禮冰霸杯，並帶著到商店購買飲品，老闆娘幫小朋友們蓋章集點，讓減塑環保課程融入汕尾地區日常，落實環境教育扎根。

汕尾國小校長曾博建說，推動「汕尾不塑之客」，汕尾社區可以由減塑一步一步朝向淨塑、不塑社區的目標。一個人做可以影響一個家庭，一群人做可以改變整個社區。汕尾國小師生持續結合社區地方以行動實踐，維護生活環境。

「汕尾不『塑』之客」活動今天在學校圖書室舉辦說明，提前贈送兒童節禮物「冰霸杯」給學生，並由環境教育推手教師駱蕾蕾帶都五年級學生演出行動劇，讓小朋友們了解如何使用汕尾不塑之客冰霸杯及集點方式，也讓學童感受到自己有能力也願意一起守護社區的環境。鼓勵汕尾孩子將「3個願意、1個不使用」(我願意使用環保餐具、我願意使用環保杯、我願意使用購物袋、我不使用塑膠吸管)，成為個人習慣及生活日常行為。

駱蕾蕾帶著學生前往社區的汕尾減塑友好商店。這學期邀請了3家商家與學校共同推動汕尾不塑之客活動，除了張貼「汕尾減塑友好商店」標章及旗幟外，學生們也帶著集點卡及冰霸杯實際購買飲品，親自讓老闆娘蓋章集點，完成首次汕尾不塑之客活動的體驗。

曾博建說，教育部推動「新世代環境教育發展(NEED)」理念，加上聯合國也制定了「SDGs永續發展目標」，SDGs永續發展目標適合所有企業、學校及個人，強調每一個人都能貢獻，也可以付諸行動，如共乘交通工具、淨灘、減塑及關心獨居長者等，這學期學校結合兒童節辦理汕尾不塑之客，就是要讓孩子們知道自己是有能力的，可以為社區盡一分心力守護環境。