身心靈和諧成長營 天主教德光中學不一樣的成年禮

台南市天主教德光中學每年都會有高三生舉辦「心靈成長暨成年禮」營隊，已成特色課程，藉著道歉，道謝，道愛，以及和自己，和同學及家長和好，一切重新開始。連日來該校舉辦成年禮活動，引領學生感恩也懂得負責。

校長楊惠娜表示，德光中學秉持天主教辦學精神，貫徹全人教育目標，年年為即將畢業的高三生，於暑期中舉行「心靈成長暨成年禮」營隊，每班一梯次。今年因新冠疫情影響，改至2月15日至25日舉辦。此活動已連續辦理26年，幾經變革去蕪純菁，深受學生與家長肯定，更是德光的特色課程之一。

活動上透過感恩、負責、祝福、希望，讓學生發自內心的感恩周遭一切，進而懂得為自己負責，接受家人與師長的祝福後，懷抱希望、勇敢踏實地迎向未來。

楊惠娜說，「心靈成長」純屬提升身心靈和諧，沒有專題演講者，主角是孩子，活動中一起共融，分享生命，讓孩子更深層認識自己，凝聚班級情感，相互欣賞及珍惜友情。也會邀請家長參加成年禮，讓孩子奉茶，並和爸媽有機會道出彼此的感動與久別的擁抱，更對自己的未來負責做出承諾。

「親愛的孩子們，盼望你們能用心體會學校的美意，敞開心胸，相信你們在活動中的感動，自然化成行動，活出天主恩賜的美麗自信人生。孩子們，勇敢高飛！記得也讓自己成為他人的祝福！」楊惠娜以此祝福學生。