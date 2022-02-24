我與素養的距離╱二二八事件始末報你知 一起培養思辨力

臉書粉專「芬紛聊天：芬蘭逐夢上學路」由一位曾在台灣擔任小學老師十多年的媽媽創立，該粉專經營近4年，從第一線教育工作者的專業出發，貼近觀察芬蘭教育，也如實記錄目前就讀芬蘭公立小學的四年級女兒學習日常。 台灣教育制度常取經芬蘭，例如108課綱中強調的核心素養、跨域能力，便與芬蘭2016年提出的新課綱不謀而合。《聯合報》專訪「芬紛聊天：芬蘭逐夢上學路」創辦人，分享芬蘭教育實況，芬蘭跟台灣的教育教養觀念有何不同？又有哪些有趣的小學課程？以下為第一人稱專訪整理：

2022-02-24 09:00