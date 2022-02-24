我與素養的距離╱二二八事件始末報你知 一起培養思辨力
新制的108課綱希望學生培養素養能力，而歷史的核心素養是什麼呢？有不少學者、老師認為是「思辨」的能力。透過了解歷史事件的來龍去脈，思考事件傳達的意涵，進而培養剖析、批判歷史的能力、建立面對歷史應有的態度。尤其通過討論具有爭議性的歷史事件，更有助於培養思辨的能力。
以臺灣歷史來說，最常被拿出來探討的非二二八事件莫屬。尤其將近每年的二二八紀念日時，媒體的新聞專題或專刊都有提供各種不同面向的報導。多方接觸不同觀點的論述，才能幫助我們理解過去唷，現在就讓力宇教育的馮敬之老師來告訴二二八事件是怎麼一回事吧！
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