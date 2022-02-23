聽力測驗準備篇／國中英語會考倒數100天計畫

過了農曆新年，開始三下課程，國中會考又更接近了！

上一回我們介紹了閱讀測驗的準備，建議同學透過「持之以恆」地做考題練習來累積實力，同學是否已經著手準備了呢？這次我們來介紹聽力測驗的準備方式。

國中教育會考英語科「聽力測驗」考題，試題約20～30題，考試時間為25分鐘，分為三大部分：(1) 辨識句意3~10題；(2) 基本問答7~10題；(3) 言談理解10~15題。

第一部分的考試題型為辨識句意，也就是最簡單的聽句子，選出符合的圖片。本題型也就是需要把單字記熟，因此在文章一開始就建議學生要把「英語常用單字2000」線上課程多做練習。而第二部分的基本問答，就是聽句子，選出最試當的回覆，平常課程中的對話練習，就必須特別注意，尤其是Wh-問答句應答。而第三部分的言談理解為會考聽力最難的等級，需要仔細聽一段短文或是對話後，再根據問題來回答，因此可先在選項上了解對話主題，再經由對話細節找出關鍵字來進行推論，選出適當答案。

會考聽力測驗的主題跟體裁呼應12年國教課綱的精神，為多元、實用、生活化的試題內容，如：問候、感謝、道歉、同意、請求、問路、打電話...等。建議還是多留意生活周邊的雙語標示，多聽、多看、多學、多演練。

聽力測驗的內容，不外乎也是國中三年必學的單字與文法，因此背誦單字仍是必備的，為了讓單字背誦更有效率，建議可使用Ai學霸「英語常用單字2000」課程，透過影片的外師發音來訓練聽力，跟著外師唸出來，除了增加自己的聽力印象外，也提升了口說的音調與流暢度。而平常的複習進度與測量都能記錄於後台，可不斷做錯題測驗，將不熟悉的單字反覆練習到熟記為止。

Ai學霸即將推出「會考聽力測驗」，直接登入線上平台進行聽力測驗，上千題的練習，可依冊別漸進式進行挑戰，透過學習紀錄不斷練習錯題，透過大量的刷題練習，打通你的英文耳，輕鬆取得會考聽力高分！

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