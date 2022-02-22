竹圍高中創新加速器計畫 結合藝術科技人文
竹圍高中執行創新加速器計畫，該計畫以動手實作與問題解決的STEAM素養為核心，設計了機器人專題課程，藝術結合科技與人文歷史的跨領域課程，讓學生合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。
竹圍高中表示，這次成果包括藝術結合科技與人文歷史的跨領域課程，透過「做中學」學習操作技能，這次成果展，探究相關連結的知識與學科內容，利用合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。
其中陶藝校本特色課程為主軸，讓學生體驗不同土質特色與質地，另外還有機器人專題，透過認識雙鑽石設計流程培養學生有系統的設計與規劃作品，接著利用機器人控制與組裝來探究程式設計的三大流程與資料結構。
學生不只能學習到程式設計與演算法，也可以學習結構與電路組裝等工程課程，加上創意組裝與外觀設計，讓學生從零開始設計與組裝包含不同功能的可遙控機器人，除了資訊學科內容之外專題課程還結合科學、科技、工程、數學與藝術五大STEAM核心領域，活化課程內容豐富學習歷程。
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