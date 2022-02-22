快訊

贏了面子輸了裡子？經濟學人：不論有無入侵烏克蘭 普亭都輸了

學測沒簽名被扣一級分、分科測驗怎算？大考中心這樣說

竹圍高中創新加速器計畫 結合藝術科技人文

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
竹圍高中執行創新加速器計畫，讓學生合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中執行創新加速器計畫，讓學生合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。 圖／紅樹林有線電視提供

竹圍高中執行創新加速器計畫，該計畫以動手實作與問題解決的STEAM素養為核心，設計了機器人專題課程，藝術結合科技與人文歷史的跨領域課程，讓學生合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。

竹圍高中表示，這次成果包括藝術結合科技與人文歷史的跨領域課程，透過「做中學」學習操作技能，這次成果展，探究相關連結的知識與學科內容，利用合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。

其中陶藝校本特色課程為主軸，讓學生體驗不同土質特色與質地，另外還有機器人專題，透過認識雙鑽石設計流程培養學生有系統的設計與規劃作品，接著利用機器人控制與組裝來探究程式設計的三大流程與資料結構。

學生不只能學習到程式設計與演算法，也可以學習結構與電路組裝等工程課程，加上創意組裝與外觀設計，讓學生從零開始設計與組裝包含不同功能的可遙控機器人，除了資訊學科內容之外專題課程還結合科學、科技、工程、數學與藝術五大STEAM核心領域，活化課程內容豐富學習歷程。

素養 淡水

延伸閱讀

蒙藏文化中心布里雅特電影欣賞 現場送包子同樂

大開劇團獲文化部評鑑特優 7月葫蘆墩文化中心公演

生活與藝術之間的美感傳遞—潮州街上的藝廊空間

「屏菸1936文化基地」打造沈浸式博物館群 3／31前免費參觀

相關新聞

竹圍高中創新加速器計畫 結合藝術科技人文

竹圍高中執行創新加速器計畫，該計畫以動手實作與問題解決的STEAM素養為核心，設計了機器人專題課程，藝術結合科技與人文歷史的跨領域課程，讓學生合作共創培養創新、設計思考、溝通互動等其他重要知能與素養。

台中大秀國小學生搖元宵 體會傳統節慶意義

雖然元宵節已過，台中市清水區大秀國小學生今天仍盡興學搖元宵，猜燈謎，體驗節慶氣氛，透過教學互動方式，認識傳統習俗，加深印...

竹縣3校獲健康促進獎 學童跳護眼操、種菜自己吃

新竹縣政府推動新竹縣國中小學校參與健康促進計畫，光明國小、福龍國小、鳳岡國小以推動學生下課跳護眼操、參與有機菜園種植、全...

高雄9歲童呂柏霖鋼琴曲創作 美國比賽小學組亞軍

今年9歲、國小3年級的呂柏霖去年因COVID-19疫情不到校期間，在家創作多首鋼琴曲，家長把作品投稿到美國「金鑰匙音樂節...

新上國小巧設女廁貼心箱 推廣「月經，很正經」

現在孩子早熟，國小女學童從中年級起可能就來初經，女性月經來潮再平凡不過，但國人通常忌談，高雄新上國小為此推動「月經，很正...

新北推校園友善 反毒拒霸舞台劇加深學生印象

為推廣友善校園，新北教育局透過反毒反霸凌舞臺劇巡演，來向學生宣導，今日在大觀國中舉辦首場巡演，後續將在各國中巡演約15場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。