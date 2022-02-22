響應世界母語日 國小生用客語唱童謠、說故事給長輩聽

新威國小位於高雄六龜區是一所偏遠迷你學校，擁有全國最美校樹特優獎的吉貝木棉大樹，校內近八成學生為客家籍，也是當地唯一的客家特色學校，今天為世界母語日，校方帶著學童，一同到當地社區關懷據點，用客語唱童謠、說故事給長輩們聽。

市府教育局指出，六龜分館長期與新威國小合作，除圖書館多角度閱讀方案，同時也延攬客家語薪傳教師用客語說兒童繪本故事，不僅支持客家語言復振、傳承與發展，也能深化客家語運用。

今天為響應世界母語日，高雄市立圖書館六龜分館與新威國小學生前往社區關懷據點，由講師溫瑞敏指導新威國小以客家語帶動唱，揭開世界母語日活動序幕，在場長輩也跟著帶動唱；學生也以嫻熟的客家語說書給長輩們聽，也將圖書館資源與學生的學習延伸到社區，達到銀幼共學。

新威社區發展協會總幹事邱孟羗說，文化傳承就是需要從小扎根學習；六龜圖書分館主任王鵬字也說，學童來到社區關懷據點以不同方式響應世界母語日，實在不容易。