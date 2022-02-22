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竹縣3校獲健康促進獎 學童跳護眼操、種菜自己吃

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市光明國小學生一起跳啾咪護眼操。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市光明國小學生一起跳啾咪護眼操。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府推動新竹縣國中小學校參與健康促進計畫，光明國小、福龍國小、鳳岡國小以推動學生下課跳護眼操、參與有機菜園種植、全校一起遠足健行等特色，榮獲教育部國教署「109學年度推動健康促進計畫」績優學校獎肯定，22日獲縣府表揚。

新竹縣國中小學校參與健康促進計畫，以視力、體位、口腔、全民健保、菸檳防治、性教育及正向心理等七大議題展開，讓學生學校日常生活養成健康生活習慣。

獲獎的竹北市光明國小表示，對於學童的視力保健維護，學校加強宣導「護眼3010」政策，使用電腦、電視、電動30分鐘，眼睛至少休息10分鐘，並應用到課程教學上，讓學生課間除了考試以外，定時以討論、問答方式，讓眼睛適當休息，在疫情採用線上教學期間，也利用縣府推出「eye眼睛健康操-啾咪啾咪動一動」護眼操，老師帶動學生，將護眼口號深化腦中，看完平板後，眼睛放鬆動一動。

竹北市農村地區的鳳岡國小，由於學童多隔代教養，有傳統農村飲食概念，發現學生過輕、肥胖及過重的指標皆高於國小指標，因此學校透過推動「體育日」增加師生運動時數、學生填寫健康管理日誌，加深學生「85210」，也就是每天睡足8小時、每日5蔬果，觀看3C螢幕時間少於2小時，每1日運動至少30分鐘，0糖飲、多喝水認知，並每年安排全校師生一同到蓮花寺健行，今年擴大到親子參與，加強家庭健康促進認知。

新豐鄉的福龍國小則是考慮偏鄉家庭無法支付子女補習、安親班費用，透過政府資源推動「日光班」與「夜光班」，讓學生可以免費學校課後自習，並安排課後鼓藝、舞蹈、科學、客語、桌球等多元社團，發展學生的專長，快樂學習。同時將校內空地改建為八卦和太極造型的菜園，讓學童到菜園體驗食農教育，營養午餐「加菜」，吃到自己種的有機蔬菜。

新竹縣光明國小、福龍國小、鳳岡國小以各校特色，榮獲教育部國教署「109學年度推動健康促進計畫」績優學校肯定，今日獲縣長楊文科表揚。圖／新竹縣政府提供
新竹縣光明國小、福龍國小、鳳岡國小以各校特色，榮獲教育部國教署「109學年度推動健康促進計畫」績優學校肯定，今日獲縣長楊文科表揚。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市鳳岡國小每年安排全校師生一同到蓮花寺健行。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市鳳岡國小每年安排全校師生一同到蓮花寺健行。圖／新竹縣政府提供
福龍國小學童到改建的菜園體驗食農教育，營養午餐「加菜」，吃到自己種的有機蔬菜。圖／新竹縣政府提供
福龍國小學童到改建的菜園體驗食農教育，營養午餐「加菜」，吃到自己種的有機蔬菜。圖／新竹縣政府提供

新竹 小學 食農教育 視力

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