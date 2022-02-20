新竹若強震恐震倒學校 49棟校舍耐震補強年底前將完工

新竹過年期間發生群震引發民眾恐慌，縣府也繃緊神經，除了平時加強師生防震觀念及學校學校災害應變能力，前年開始所核定施工的縣內49棟耐震度不足校舍補強工程，則預計在今年底前全數完成補強工程達耐震規範，另外有6所國中小拆除重建中，將陸續完工，縣府希望防範於未然，避免一旦發生強震導致學校倒塌造成傷亡。

教育局表示，新竹縣有6所國中小因為校舍老舊且耐震係數不足，前年獲核定拆除重建計畫，不過在重建加強耐震度保障師生安全的同時，也考量節能減排、綠化等綠建築設計，同時還各自結合在地特色，並且也考量防災避難設施規畫。

例如今年初剛發包的尖石國中老舊校舍拆除重建工程，由於舊校舍建在山坡上，經評估專科教室大樓耐震係數不足，因此獲核定1.4億元重建，除了將新蓋18間教室，讓師生有更大的教學空間，而且建築還融入當地泰雅族文化意象，頗具特色，預計明年暑假完工。

還有竹東的中山國小也投入1.8億元，將耐震度不足的老舊A棟校舍與幼兒園拆除，並新建15間普通教室及3間幼兒園教室，同時規畫有33個汽車停車位的地下停車場，上個月已正式動工，同樣明年暑假完工，提升安全性的同時，也讓空間更有餘裕。

不過今年底前，至少有30多所國中小學、49棟正在進行耐震補強工程的校舍，將會全數完成補強工程，新竹縣消防局則提醒，萬一真的發生強震導致建物傾倒或毀損，地震停止後第一時間就要立即離開室內到戶外避難，同時不要再返回室內拿東西，避免餘震造成建物進一步倒塌。