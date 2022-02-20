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衛武營創意「愛虎的家」開放參觀 沉浸式體驗親子歡

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
衛武營愛虎的家即日起至2月28日開放參觀，提供沉浸式體驗。記者徐如宜／攝影
衛武營愛虎的家即日起至2月28日開放參觀，提供沉浸式體驗。記者徐如宜／攝影

「2022台灣燈會在高雄」特別推出「衛武營愛虎親子創意特區」，由紙風車攜手風之藝術，與衛武營、高雄市府文化局共同打造，即日起至2月28日開放參觀「愛虎的家」，安排沉浸式體驗。文化部長李永得與妻子立委邱議瑩，今天先到愛虎的家作客，玩得開心。

主人「愛虎」早早在衛武營三多路家門口等候部長夫婦，請兩位貴客到沙發區入座時，電視上輪播著衛武營、春藝、燈會及愛虎的介紹影片，桌上擺放著藝文演出的節目單。主臥室是一張King size的大草床，上面許多布偶及擺飾，都是來自各地孩子送的禮物。

愛虎家牆上掛的是文化部每年集結各藝術家印製的版畫年畫；衣櫃裡掛著愛虎的工作服，有春節的財神裝，還有負責保護愛虎的「愛虎人」背心。整個家是森林的景象，讓人彷彿置身在森林裡。浴室與廁所空間也超可愛，一個巨大馬桶及4倍大的浴缸，李永得和邱議瑩在球池浴缸裡幫愛虎洗澡，浴室天花板是文藝復興時期的穹頂壁畫，將愛虎的13個姿勢畫在天花板，讓人在浴缸中泡澡時可欣賞不同角度愛虎的可愛。

李永得表示，文化就是生活的累積，屋裡每一處都暗藏藝術的小巧思，運用家的概念，讓孩子在參觀的時候去體驗實踐藝術，育教於樂，台灣能有這樣的創意很棒，歡迎大家來參觀。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，除了大人小孩都愛的「愛虎親子創意特區」外，文化局更邀請紙風車劇團改編經典《武松打虎》精華版《武松愛老虎》，將於2月25、26、27日連續三天演出7場，每場演出後還有10隻小愛虎及花露露壓軸現身大遊行。

文化部長李永得（右）與妻子立委邱議瑩（左），看到「愛虎的家」大草床上許多布偶及擺飾，都是來自各地孩子送的禮物。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（右）與妻子立委邱議瑩（左），看到「愛虎的家」大草床上許多布偶及擺飾，都是來自各地孩子送的禮物。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（左）與妻子立委邱議瑩（右），躺在衛武營「愛虎的家」大草床上，許多布偶及擺飾都是來自各地孩子送的禮物。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（左）與妻子立委邱議瑩（右），躺在衛武營「愛虎的家」大草床上，許多布偶及擺飾都是來自各地孩子送的禮物。記者徐如宜／攝影
愛虎家浴室天花板是文藝復興時期的穹頂壁畫，將愛虎的13個姿勢畫在天花板，讓人在浴缸中泡澡時可欣賞不同角度愛虎的可愛。記者徐如宜／攝影
愛虎家浴室天花板是文藝復興時期的穹頂壁畫，將愛虎的13個姿勢畫在天花板，讓人在浴缸中泡澡時可欣賞不同角度愛虎的可愛。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（左）與妻子立委邱議瑩（右），到衛武營「愛虎的家」作客。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（左）與妻子立委邱議瑩（右），到衛武營「愛虎的家」作客。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（右）與妻子立委邱議瑩（左），到衛武營「愛虎的家」作客。記者徐如宜／攝影
文化部長李永得（右）與妻子立委邱議瑩（左），到衛武營「愛虎的家」作客。記者徐如宜／攝影

衛武營 文化局

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