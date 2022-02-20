嘉市競技疊杯培訓隊成員特教生為主力 視訊也能訓練

嘉義市競技疊杯市級資格賽去年底選出41名國中、小學生，將篩出約25人代表嘉市參加3月新北全國大賽，負責辦培訓的育人國小校長楊家豪說，此次隊伍2/3選手為特教生，有特教生從不斷喊想放棄，到每節下課問老師能否練疊杯，提升整個人自信心，且考量疫情，也首度加入視訊訓練。

楊家豪說，疊杯規則不因一般生或身障而有規則差異，為推廣特教生，隊裡普通生1/3，2/3接受特教服務，領有身障手冊11人，所接受的訓練皆一樣，都有機會進一步取得國手資格。

由於疫情嚴峻，楊家豪指出，4次實體練習外，5次線上的培訓課程，學生1人1台筆電或平板，跟北部疊杯協會的教練視訊，線上操作，教練看手勢、馬上給予指導，目前進入雙人組練習，兩人操作1組疊杯，競技疊杯協會理事長稱讚，線上課程和實體課程的成效幾乎一樣，選手之間也互相提醒，頗有運動家精神。

志航國小教師謝佳欣說，學校的特教生宋惟森，因學習速度緩慢，以往遇新事物較沒有學習動機、對自己沒自信心，剛開始接觸疊杯也因一直倒杯，又記不住順序，常常說「想放棄」，目前在培訓隊中，他變得愈來愈熱愛，每節下課幾乎都跑去問老師「可不可以練習（疊杯）？」，視訊課程也專心聽教練對自己和他人的講評。

楊家豪說，培訓隊中也有視障生，靠著聽教師聲音，能調整動作；因學童是第一次參加培訓、首次用視訊，每周三下午練2小時，相當珍惜，老師為了要開會，幫學生裝設好視訊設備去參與會議，2小時後學生仍專注練習。