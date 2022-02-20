學程與書院兩軌並行 佛光大學培育雙專長畢業生

各行業積極延攬跨領域人才，佛光大學指出，全校推行「學程2.0」制度，每一個學生的課程地圖，都由系上核心專業、學院核心專業和外系課程組成，畢業生至少都有兩項專長。課餘時間，佛光大學落實宿舍書院制度，讓學生按興趣選修微學分課程，加值就業力。

「學生所學的專業，可能在4、5年後過時，具備終身學習力才能走得遠。」佛光大學校長何卓飛表示，校方打破系所間的藩籬，有制度地安排每個學生修習跨領域專業，培養學生自學力。舉例來說，中文系學生可修習傳播系課程，成為文字記者或文學推廣專才等等。

除了以學院為軸心的修課地圖，佛光大學還結合宿舍書院制度，打造「學院與書院的雙主軸全時學習」。何卓飛指出，佛大書院打破宿舍的框架，除了是休憩的場域，更是學習在生活中應具備的人格特質，期待在學院和書院雙軌並行下發掘興趣，創造屬於自己的精彩生涯。

何卓飛說，學生在學程2.0制度進行跨域學習，在書院加值品德與實力，將能迎向多變、不可知的未來。「佛光出品、口碑保證」，來到佛大，未來將會度過非常充實的求學生涯。

何卓飛指出，選讀佛大，還有機會到世界各地學習。佛光山教團的系統大學涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五大區域，這種新型態的網路大學，讓佛大的學生有更多選擇機會。

何卓飛提到，佛大也與西來大學合辦2＋2雙聯學制，學生先在佛大學習3年，最後一年到海外學習，可同時取得國內、外學歷。學生爭取出國機會，學校也安排托福相關課程，加值外語力。

教育部年度畢業生流向調查顯示，佛大學士班與碩士班畢業的平均就業率，以及平均薪資，皆高於全國大學平均值。畢業生在踏出校門一年後，學士班平均薪資為3萬6000元，碩士班平均逾6萬元。

何卓飛指出，佛大也完善照顧校內經濟弱勢和文化弱勢生，校方辦理「小藍鵲計畫」多年，鼓勵弱勢生撰寫學習計畫，由學校來支持其學習。弱勢生若想出國交換、取得雙聯學位，佛大也補助機票費用的八成，讓學子無後顧之憂圓夢。

宜蘭縣中小學排球、桌球、籃球及水域運動專業隊伍相當有名，卻獨缺在地的體育高等教育。佛光大學校長何卓飛曾任教育部體育署長，他宣布開創高教先例，以佛大為基地，廣納體保生，一貫化培養體壇新血，打造多元體育人才養成機制。

何卓飛指出，佛大所在地宜蘭具有良好環境優勢，不僅水域運動具特色，球類運動也十分發達，希望在地學生中學畢業後，能就讀佛大，除了在宜蘭各單項訓練基地就近投入訓練，也能夠在獲取個人或團隊佳績後，經由相關管道甄選，投入專任運動教練的行列。

何卓飛進一步說，佛光大學將在關鍵性的學經歷上提供平台，讓選手的訓練與就學得以兼顧。為此，佛大已成立體育運動休閒管理研究所，未來將進一步成立學士班，扎根體育人才。