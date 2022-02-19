彰化小將每天勤練 包辦台北市春季全國田徑賽雙冠王

台北市春季全國田徑公開賽明（20日）閉幕，彰化縣湖北國小體育小將巫尚恆、蔡政諭，分別在這兩天的國小男子組壘球擲遠及推鉛球項目雙雙奪金，巫尚恆還以77.57公尺佳績刷新大會紀錄，為校爭光，也為他們個人的運動生涯再創高峰。

台北市政府體育局、中華民國田徑協會、台北市體育總會田徑協會，本（2）月17日至20日在台北田徑場舉辦台北市春季全國田徑公開賽，湖北國小高年級學童巫尚恆參加壘球擲遠，擲出77.57公尺的好成績，高年級學童蔡政諭推鉛球，一舉推出13.64公尺，榮獲第一名。

巫尚恆去年11月到新北市蘆洲國民運動中心，參加新北市城市盃全國田徑公開賽的壘球擲遠競賽，成績是71.49公尺，改寫大會記錄，今年台北市春季全國田徑公開賽，他不但破大會、拿金牌，擲遠距離比新北市城市盃全國田徑公開賽的時候進步6公尺。

今年台北市春季全國田徑公開賽壘球擲遠29名選手參賽，推鉛球36人角逐名次，巫尚恆參加壘球擲遠競賽，也參加推鉛球比賽，推出12.13公尺得到第四名，而蔡政諭同時報名推鉛球和壘球擲遠，推鉛球得冠軍，壘球擲遠68.06公尺拿到第三名，他們兩人能在個人專長項目技壓群雄，表現令人眼睛為之一亮。