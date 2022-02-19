聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化小將每天勤練 包辦台北市春季全國田徑賽雙冠王
台北市春季全國田徑公開賽明（20日）閉幕，彰化縣湖北國小體育小將巫尚恆、蔡政諭，分別在這兩天的國小男子組壘球擲遠及推鉛球項目雙雙奪金，巫尚恆還以77.57公尺佳績刷新大會紀錄，為校爭光，也為他們個人的運動生涯再創高峰。
台北市政府體育局、中華民國田徑協會、台北市體育總會田徑協會，本（2）月17日至20日在台北田徑場舉辦台北市春季全國田徑公開賽，湖北國小高年級學童巫尚恆參加壘球擲遠，擲出77.57公尺的好成績，高年級學童蔡政諭推鉛球，一舉推出13.64公尺，榮獲第一名。
巫尚恆去年11月到新北市蘆洲國民運動中心，參加新北市城市盃全國田徑公開賽的壘球擲遠競賽，成績是71.49公尺，改寫大會記錄，今年台北市春季全國田徑公開賽，他不但破大會、拿金牌，擲遠距離比新北市城市盃全國田徑公開賽的時候進步6公尺。
今年台北市春季全國田徑公開賽壘球擲遠29名選手參賽，推鉛球36人角逐名次，巫尚恆參加壘球擲遠競賽，也參加推鉛球比賽，推出12.13公尺得到第四名，而蔡政諭同時報名推鉛球和壘球擲遠，推鉛球得冠軍，壘球擲遠68.06公尺拿到第三名，他們兩人能在個人專長項目技壓群雄，表現令人眼睛為之一亮。
湖北國小校長莊世雄表示，學校體育組長兼指導老師莊和王傾囊相授，指導巫尚恆和蔡政諭的運動技巧，從五年級開始訓練他們，無論氣候如何都不間斷練習，每天練習總時數約1小時，到目前巫尚恒在縣賽壘球擲遠項目拿下3面金牌，全國賽兩面，蔡政諭縣賽和全國賽的推鉛球各獲得1面金牌，這兩名「湖北之光」小朋友奠定優秀體育競賽基礎，未來發展更寬闊。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言