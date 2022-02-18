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公館國中從SGDs 教學生變成更好的自己

聯合報 / 教育事業部
公館國中畢業的楊楚安，國三時寫到將信翻成點字，方便視障人士閱讀。圖／公館國中提供
公館國中畢業的楊楚安，國三時寫到將信翻成點字，方便視障人士閱讀。圖／公館國中提供

苗栗公館國中的學生透過縫製送給非洲女孩的布衛生棉、寫信給待救援的人權鬥士的方式，支持聯合國永續發展目標（SGDs），也從過程中體會到「我也有改變世界的能力」。

4年前，公館國中閱推老師王怡婷邀各科老師共同備課與跨科授課，與108課綱講求跨領域

、素養念不謀而合。教務主任劉傳鐘表示，2年前在共備中增加SGDs，去年擬定「性別平等、海洋保護、生態保育、消除貧窮」四個主題，以自製文本、跨科教學、動手執行的方式，將SGDs概念加深加廣，也讓學生思考「身為國中生，我們能為這個世界貢獻什麼？」

王怡婷指出，在「性別平等」主題中，老師從「月經平權」角度討論文本，各班老師在班上導讀文本後，再請愛女孩協會分享非洲女孩想要衛生棉卻不可得的故事，並在家政老師協助下，同學不分男女一同縫製布衛生棉，捐了許多布衛生棉到非洲。

雖然館中老師用非傳統的方式教學，但是內容其實不脫會考範圍，學生也在實作與思考中漸漸改變。

館中有「募二手制服給低收入戶新生」、向國三畢業生募衣的傳統，前年有幾位國三生主動問校長方麗萍「今年可以由我們來募嗎？」，之後他們主動開會討論計畫，並在大型活動上宣傳，最後募集了63套制服，他們各自帶回家清洗，再交給老師。

現就讀台中二中的楊楚安，國三時參加「寫信馬拉松」活動，當時老師們擬了一份國際上待救援的人權受難者名單，請同學寫一封信給名單上的人，沒想到楊楚安的信沒有字，原因是「名單裡有位視障者，所以我把寫好的信譯成『點字』，方便他閱讀」。王怡婷表示，這的例子顯示了學生的思慮和成長。

去年因疫情關係，館中舉行線上畢業典禮，有許多畢業生在粉專寫下對館中的感謝，也有許多校友回校陪著田徑隊學弟妹訓練等。方麗萍說，只要讓學生看到更遠，就能引發想讓自己變得更好的動力，轉化出行動力。

去年底公館國中舉辦模擬公投，讓學生體驗公共議題投票。圖／公館國中提供
去年底公館國中舉辦模擬公投，讓學生體驗公共議題投票。圖／公館國中提供
公館國中的同學，不分男女一同縫製布衛生棉。圖／公館國中提供
公館國中的同學，不分男女一同縫製布衛生棉。圖／公館國中提供
公館國中舉辦「寫信馬拉松」聲援受拘人權受難者，參與課程的學生拿著寫好的明信片聲援。圖／公館國中提供
公館國中舉辦「寫信馬拉松」聲援受拘人權受難者，參與課程的學生拿著寫好的明信片聲援。圖／公館國中提供

衛生棉 非洲 制服

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