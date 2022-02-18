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飛官陳奕殉職遺愛人間 提供獎學金助學弟妹

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
空軍少校陳奕殉職，陳媽媽以兒子名義頒發獎學金給中興高中學生讓陳奕遺愛人間。圖／翻攝空軍司令部臉書
空軍少校陳奕殉職，陳媽媽以兒子名義頒發獎學金給中興高中學生讓陳奕遺愛人間。圖／翻攝空軍司令部臉書

空軍少校陳奕上月11日駕駛F-16V戰機墜海殉職，陳媽媽化傷痛為大愛，最近以兒子名義頒獎學金給陳奕就讀過的新街國小、三光國中和中興高中，傳承陳奕熱心照顧學弟妹的精神。陳媽媽到中興高中頒獎學金時，強調「獎學金會持續下去，直到自己無法做為止」但想到兒子她難忍哀痛落淚，讓在場師生動容。

南投縣民政處表示，已經收到內政部通知，陳奕少校將入祀南投忠烈祠，方便家屬追思，縣政府將在3月29日舉辦隆重的入祀儀式，邀請陳爸爸、陳媽媽、家屬和各界人士參加，紀念這位優秀的南投子弟。

陳奕上尉1月11日在嘉義空軍基地執行訓練任務時失事墜海，軍方連日打撈搜救，陸續尋獲陳奕遺體，經DNA比對確認陳奕殉職，空軍司令部上月29日在空軍嘉義基地為陳奕舉辦告別式，並追晉陳奕為少校。

陳奕是名間鄉人，他陽光善良樂於助人。陳家二老忍受喪子之痛，仍不忘請縣長林明溱幫忙照顧陳奕女友，陳媽媽也決定讓陳奕遺愛人間，以兒子名義提供獎學金給新街國小、三光國中、中興高中。每校每學期各提供3個名額，對象為進步最多的學生，讓陳奕能繼續幫助學弟妹。

中興高中日前邀請陳媽媽到校頒獎學金，陳媽媽說「雖然能力有限，但獎學金會持續頒發，直到我無法做為止」。

中興高中校長陳江海說，陳媽媽相當堅強，但下台時想到兒子難忍哀痛落淚讓師生動容，也希望陳奕照顧學弟妹的精神能傳承下去。

陳奕 空軍

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