原民嬤看燈會突然唱起來 熱情帶動現場氣氛超嗨
高雄市原民會響應2022年台灣燈會，即日起至2月28日安排一系列原住民藝文活動，邀請文化健康站族人穿著族服到衛武營南島藝術燈區參觀，有健康站長者走近燈區開心唱起歌謠，帶動現場氣氛。
高雄市原民會表示，為響應台灣燈會，帶領族人特別到南島燈區參觀，昨天下午4時許鳳山Vuvu文化健康站10多位長者及語推廣人員抵達南島草地舞台，長者們除了開心與9件原住民藝術創作合影，留下網美照，還忍不住帶來親切又活潑的演唱。
長者們的熱情氣氛帶動現場民眾一同參與，迴響很好，意外成為燈會亮點，因此今天下午也將邀請仁武瑪利鄧艾文健站長者到場快閃展演，期望以此推廣高雄的原住民文化。
高市原民會表示，現場除了有文化健康站長者展演，另邀原民會布農族語推人員林貴妹、林美芳，阿美族語推人員黃惠英，及排灣族語推人員范淑娟和現場觀眾帶動跳、有獎徵答，即日起至2月28日平日下午4點到6點、假日下午2點到6點天天有展演，另外民眾穿族服配件現場拍照，到臉書打卡「2022台灣燈會在高雄」，即可向現場服務台人員索取限量版大吉虎提燈，相關資訊可上高雄市原民會臉書粉專查詢。
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