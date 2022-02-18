聆聽鯨魚的歌聲 龍潭圖書分館帶你用聽的認識海底世界

是否認真聆聽過海底的生物的演奏聲嗎？常見的音樂會、演奏、演唱歌曲大都很熟悉，桃園市立圖書館龍潭分館將音樂會場景帶到湛藍的海平面之下，聆聽同為依海而生的地球住民—鯨魚的歌聲演奏。「海平面下的水色旋律」聲影科技互動特展，即日起至4月20日止，上午8時30分至下午5時，在音樂館3樓展出，國定假日及清潔日會休館，想一探海底聲音的民眾千萬別錯過。

市立圖書館長姚敦明表示，除了展示鯨魚的聲音外，也透過播放海平面下的人為噪音，突顯出環境保育的重要。希望透過在龍潭分館的科技互動特展，用不同於以往的方式，展演出音樂與科技的連結，喚醒這個時代的生態保育意識。本次互動展區設有5個紅外線感應點，只要玩家踏上地貼就能聽見對應的海底聲音，搭配現場全景投影的場景，彷彿置身在水面下的空間中，切身的體會水底住民們平時的感受。

為配合新冠肺炎防疫措施，活動入場皆須須佩戴口罩、實名制、量額溫及保持社交安全距離，超過37.5度禁止入場。詳細訊息請洽桃園市立圖書館官方網站 http://www.typl.gov.tw/ ，或洽03-2866189。