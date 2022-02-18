快訊

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聆聽鯨魚的歌聲 龍潭圖書分館帶你用聽的認識海底世界

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立圖書館龍潭分館舉辦「海平面下的水色旋律」聲影科技互動特展。圖／文化局提供
桃園市立圖書館龍潭分館舉辦「海平面下的水色旋律」聲影科技互動特展。圖／文化局提供

是否認真聆聽過海底的生物的演奏聲嗎？常見的音樂會、演奏、演唱歌曲大都很熟悉，桃園市立圖書館龍潭分館將音樂會場景帶到湛藍的海平面之下，聆聽同為依海而生的地球住民—鯨魚的歌聲演奏。「海平面下的水色旋律」聲影科技互動特展，即日起至4月20日止，上午8時30分至下午5時，在音樂館3樓展出，國定假日及清潔日會休館，想一探海底聲音的民眾千萬別錯過。

市立圖書館長姚敦明表示，除了展示鯨魚的聲音外，也透過播放海平面下的人為噪音，突顯出環境保育的重要。希望透過在龍潭分館的科技互動特展，用不同於以往的方式，展演出音樂與科技的連結，喚醒這個時代的生態保育意識。本次互動展區設有5個紅外線感應點，只要玩家踏上地貼就能聽見對應的海底聲音，搭配現場全景投影的場景，彷彿置身在水面下的空間中，切身的體會水底住民們平時的感受。

為配合新冠肺炎防疫措施，活動入場皆須須佩戴口罩、實名制、量額溫及保持社交安全距離，超過37.5度禁止入場。詳細訊息請洽桃園市立圖書館官方網站 http://www.typl.gov.tw/ ，或洽03-2866189。

圖書館 桃園 鯨魚

延伸閱讀

3縣市借閱證串連 桃竹竹一證通21日啟用

故宮南院圖書館免票入館 周日起開放時間與展廳同步

桃園台3線大溪、龍潭區間測速　2月16日起正式執法

龍潭市場復業 自治會：攤商、人潮預估元宵後正常

相關新聞

小二生國字超工整！母驚問「你寫的？」 過來人一眼秒懂

孩子剛開始學習寫字時總是會歪七扭八的，但有一名媽媽在臉書貼文表示看到兩個兒子的作業簿，發現他們的字體竟然相當工整，讓她驚訝不已，不過不少家長也提出解答，表示這其實是有字帖可以照著描寫的。

家長憂小學6年恐被迫學才藝 壓力只有更大，沒有最大

私立國中入學考在台形成「入學產業鏈」，立法院有意斬斷，教育部也表態支持，但面對「僧多粥少」的入學名額，私校也開始思考對策...

原民嬤看燈會突然唱起來 熱情帶動現場氣氛超嗨

高雄市原民會響應2022年台灣燈會，即日起至2月28日安排一系列原住民藝文活動，邀請文化健康站族人穿著族服到衛武營南島藝...

聆聽鯨魚的歌聲 龍潭圖書分館帶你用聽的認識海底世界

是否認真聆聽過海底的生物的演奏聲嗎？常見的音樂會、演奏、演唱歌曲大都很熟悉，桃園市立圖書館龍潭分館將音樂會場景帶到湛藍的...

學習歷程上傳時間 全中教盼普高、技高分流

全中教今天呼籲教育部安排學習歷程檔案上傳時間，應將普高、技高分流處理，兼顧學生學習權益及升學需求。教育部則重申111學年...

【圖解新聞】私中擬改多元入學 家長憂孩子要拚六年

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助理解讀者理解生硬內容。今天的圖表帶你看私中招生變革，去年有立委提案修法，要求國中小教育階段不能用考試篩選學生。但有私校率先討論明年改採多元入學方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。