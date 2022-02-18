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小二生國字超工整！母驚問「你寫的？」 過來人一眼秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽發現兩個小二年級的兒子國字寫得非常工整，讓她嚇了好大一跳。 圖／爆廢公社
一名媽媽發現兩個小二年級的兒子國字寫得非常工整，讓她嚇了好大一跳。 圖／爆廢公社

孩子剛開始學習寫字時總是會歪七扭八的，但有一名媽媽在臉書貼文表示看到兩個兒子的作業簿，發現他們的字體竟然相當工整，讓她驚訝不已，不過不少家長也提出解答，表示這其實是有字帖可以照著描寫的。

原PO在「爆廢公社」分享兩個小學二年級兒子的作業簿，她說看到兒子的字體寫得相當工整，不像同年紀的孩子那樣亂七八糟，讓她相當訝異，還質疑地問說「這真的是你寫的嗎？」原PO感嘆自己在他們這個年紀時，寫字根本就像鬼畫符，「你們二年級的時候有鬼畫符嗎？讓我知道我不孤單」。

貼文一出引來逾2萬人按讚，不少網友也大讚「這是騙人的吧？寫的很整齊又漂亮」、「好漂亮的字！我女兒到現在三年級還是鬼畫符」、「小二這樣字真的超美」、「他們寫出好棒的字體唷」、「太厲害了吧，字體又正又美」、「小二寫字這麼漂亮，真的值得驕傲了，媽媽」、「根本是印刷描寫的吧！太強了」。

還有過來人解釋這其實是用描的，「這是描上去的，結案」、「因為這份學習單生字習寫下面有淡淡的筆畫，讓孩子照著描喔！兩個孩子都很棒，很有耐心描」、「其實…這是照著寫，我第一次看我兒子寫的時候也懷疑了」、「有字帖可以描，一般人筆畫這樣不太合理」。

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