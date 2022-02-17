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桃園中小運今開賽 鄭文燦視察防疫、為選手鼓勵

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中小運今日展開，市長鄭文燦上午前往田徑場視察防疫，也鼓勵參賽選手勇奪佳績。記者朱冠諭／攝影
桃園市中小運今日展開，市長鄭文燦上午前往田徑場視察防疫，也鼓勵參賽選手勇奪佳績。記者朱冠諭／攝影

111年桃園市中小學校聯合運動會（中小運）今日至20日在桃園市立田徑場及中原大學游泳池展開，因應疫情，本屆中小運取消開閉幕典禮及定點啦啦隊競賽，不開放觀眾入場。市長鄭文燦上午前往田徑場視察防疫，也鼓勵參賽選手超越自己，勇奪佳績。

中小運是國小學生體育培訓的重要舞台，也藉此選拔參加全中運的選手。本屆中小運共有200多所學校、2195位選手同台競技，田徑賽事於今日至20日於桃園市立田徑場舉辦；游泳賽事則於18日至20日於中原大學室內游泳池舉辦。

鄭文燦今與桃園市體育總會理事長葉俊毅等人前往桃園市立田徑場視察。鄭表示，桃園疫情已逐漸穩定，由於4月全中運未宣布延期或取消，因此桃市中小運也如期舉行，賽事過程除加強消毒，場地規畫單一出入口管制，也租借大型測量體溫設備，體溫偏高者會由護理人員複測耳溫，若耳溫超過38度或有症狀者將由大會協助就醫。

教育局表示，中小運發掘不少優秀選手，去年桃園就囊括全中運國女組田徑鉛球金牌、全中運高女組田徑5000公尺金牌、全國運田徑女子組1500公尺金牌及5000公尺銅牌、全中運高男組游泳100公尺蝶式金牌；今年全中運將於4月16日至21日在花蓮縣舉行，也期望選手能發揮實力，為桃園爭光。

桃園市中小運今日展開，市長鄭文燦上午前往田徑場視察防疫，也鼓勵參賽選手勇奪佳績。記者朱冠諭／攝影
桃園市中小運今日展開，市長鄭文燦上午前往田徑場視察防疫，也鼓勵參賽選手勇奪佳績。記者朱冠諭／攝影

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