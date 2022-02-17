響應世界母語日 新北市圖推系列活動：共讀學母語

2月21日為每年的世界母語日，為推廣母語學習，新北市立圖書館規劃一系列母語閱讀活動，包括族語市集、不插電音樂會、台語繪本畫展、閩南語流行音樂教父林垂立分享會、以及新住民媽媽分享家鄉故事等，透過多元學習方式，一起共讀學母語。

新北市圖書館本周末起推出一系列母語閱讀活動，帶大家認識母語文化。2月19日將於總館登場的「初聲饗宴」世界母語日活動，包括原民音樂展演、族語市集、原民手作DIY、以及主題書展等，「不插電音樂會」邀請到榮獲「2020新北市原住民族語歌曲創作大賽總冠軍」的阿美族陳美芳，將演唱自創族語歌曲，並和大家分享族語創作歷程。

此外，族語市集將帶民眾手作學母語，同時認識原住民文化的豐富性及多元性；另外還有原民手作品特展、以及充滿原民風情的原民物語打卡牆。

瑞芳分館則推出新台語運動，2月21日、3月19日將舉辦3場次的「花膨鼠山谷」台語繪本親子互動，透過歌唱、遊戲、與音樂律動的方式，閱讀繪本學台語，藉由有趣的閩南語聽說教唱，搭配台語繪本畫展，邀親子一起共讀繪本故事，同時也將培育台語小志工，讓小朋友們學習用台語說故事，增加在日常生活中使用母語的機會。

另外，曾創作過《車站》、《春夏秋冬》、《感謝你的愛》、《想厝的心情》等許多膾炙人口歌曲，台灣著名音樂人林垂立，將分別於2月20日與3月12日，於總館與淡水分館分享「平凡的人，不平凡的旋律人生」講座，除了介紹流行本土語言歌曲的創作故事，現場並將彈唱他的代表作品。