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基隆長青學苑熱門往年大排長龍不再 即起全面網路報名

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆長青學苑熱門往年大排長龍不再，即起全面網路報名。圖／社會處提供
基隆長青學苑熱門往年大排長龍不再，即起全面網路報名。圖／社會處提供

基隆市長青學苑每年開設至少50門豐富課程，提供1500位以上長者選課，因為課程受歡迎，每次報名都大排長龍，因為疫情加上為減少長者排隊，協助建置帳號，今年全面改採網路報名，即日起受理，也完成講師授證，都授課7年以上，日文班吳清熊講師高齡82歲，仍授課及分享人生經驗。

基隆市長青學苑今年已邁入第40期，去年8月由教育處移由社會處辦理，今年委託財團法人環宇國際文化教育基金會承辦。昨辦理講師授證，由總監黃子豪頒發聘書。

環宇黃總監說，透過授證儀式，肯定與感謝講師們對長青學苑的貢獻，講師群們更是教學相長，實踐活到老學到老，目前，有7成以上講師授課服務長達七年以上；又其中日文班吳清熊講師，現已高齡82歲，維持健康身體並將博廣知識教授分享，期待基隆市銀髪族教育能夠激發更多豐富創新的課程。

社會處長吳挺鋒說，去年底派員協助長青學苑學員1424人，完成長青學苑網站會員帳號建置，今年全面採取網路報名，因應疫情避免群聚，且不受風雨低溫影響，讓長者學員免出門，在家中按按手指頭就可輕鬆完成報名。

吳挺鋒表示，落實「活到老、學到老」的終身學習精神，積極規畫適合長者們的課程，今年度開設語文、書畫藝文、生活科技、健康促進等四大類共55門課，有英日文、水墨書法、園藝、手機平板、電腦雲端、攝影、瑜珈、柔力球及韻律操等，種類豐富多采多姿，預計有1500位長者受惠。

即日起已開放網路報名（https://klsws.klcg.gov.tw/klcg/），歡迎65歲以上市民踴躍報名，詳情請洽基隆市政府社會處老人福利科（02）24201122分機2220-2222、財團法人環宇國際文化教育基金會（02）24325324 余專員。

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