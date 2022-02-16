高中自主學習計畫「離不開學科」 教授曝2大審查要點

108課綱要求高中生3年至少完成一份「自主學習計畫」，近9成校系今年要在個人申請參採此項目。中山大學籌組全台首個「自主學習計畫診療室」，收件並審查學生計畫書，發現不少人將投入學科競賽、科展當作學習主題，但非人人都能具體描述執行計畫精髓。

中山大學「自主學習計畫診療室」邁入第三年，招生策略中心主任郭建成表示，校內教師組隊當「模擬陪審團」，至今審查169份高中生提交的報告，遍布北、中、南、東多數縣市高中，所繳交主題以資訊科技為大宗，其次依序是外語、醫藥衛生、財經、藝術。

郭建成本身是物理系副教授，也是參與審查教師之一，他分享，高中生自主學習計畫雖不限主題，但不少學生仍以高中學科為出發點，比如投入英語物理辯論競賽，或參加科展。

談到計畫的優劣，郭建成從大學教授視角出發，認為一份好的計畫書包括2大要件。首先要能有邏輯地描述執行過程，比如做一個科學實驗，要能寫下研究動機、過程與結果。但有些學生像在記流水帳，只寫出表面上的計畫執行進度，或記載何年何月前要完成計畫，卻無具體細節，比較可惜。

郭建成也說，計畫的可行性，也是大學教授看重的項目之一，可謂第二大審查重點。舉例來說，有些科學實驗計畫相當理想，但看起來不可行，或無法在1、2年內完成，較不適合作為自主學習計畫主題。

曾輔導自主學習計畫的基隆女中數學教師蔡進裕分享，自主學習主題無範疇，高中教師建議學生鎖定大學要讀的科系，由此角度發想。新課綱上路近三年，多數學生以數學、化學等學科為主軸，校方按教師專長，替每名學生配對合適的指導教師。另有學生別出心裁，選定攝影等主題，和學校學科無關，常遇到學習資源難尋等挑戰。

蔡進裕說，雖然高中生3年只須產出至少一份計畫書，但所花時間很長。以基隆女中為例，學生高一入學後，先鼓勵他們提出主題、模擬執行樣貌，並用高二一整年的時間執行，盡量趕在學測衝刺期前完工。