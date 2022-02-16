大明高中誠實商店零失竊 無形人格教育達成善的循環

台中市大明高中學生會3年前創辦誠實商店，由師生及家長捐獻二手商品義賣，所得均捐至該校教育儲蓄戶，提供需要急難救助的學生使用，成立以來兩校區商店已捐出5萬多元，而且物品從未失竊，讓師生都感驕傲，也成為一種無形的人格教育。

校長吳原榮說，師生和家長捐出物品後，會由學生會幹部分類整理後標價上架，學生若看到自己有需要的東西，都以誠信原則，將錢投入零錢箱，再拿走自己所需的商品，完全不需要經過任何店員也能完成交易，而且商品物美價廉、經濟實惠。

他說，誠實商店就位在學校穿堂中，許多客人來訪，了解商店性質後，不禁都拿出手機拍照，使得商店成為打卡亮點，尤其3年來沒有失竊的紀錄，展現出這個商店的價值。

餐飲科學生盧宥騰說，誠實商店裡的東西雖然是別人不需要的，但只要是有人需要，就是寶物，而且惜物愛物，這種感覺很好，他也經常會去「尋寶」。