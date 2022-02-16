國小生神破解「英文連連看」卻拿0分 網見答案笑：全對欸

孩子的想法總是出其不意，常在考試或是作業上天馬行空，讓家長看了哭笑不得。大陸日前有一名國小生的英文考試卷被分享到網路，裡面的「連連看」題型，他用一招「神破解」，雖然最後慘拿0分，但網友卻笑稱「全對阿！」。

根據陸媒綜合報導，一名國小三年級的老師在網路上分享了一位班上學生的英文考卷，裡面一題型是「英文連連看」，要把畫線部份發音相同的單字連起來，以及將片語透過連線對應相同意思的中文詞彙。

這位學生恐怕覺得題型難解，費了心思後，想到用一招來回應，他把每個選項都延伸出線，並且在中間全都捲起來，再把它分散到另一邊的答案選項，這個「神解答」，可以成功把選項和答案連結在一起。

不過這樣的答案並未獲得老師肯定，可見兩大題都被扣了10分，該學生慘拿0分，1分未得，可是網友卻認為，「其實全對啊」、「一秒破解連連看」、「這也是一種實力的證明啊」。