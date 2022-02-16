聽新聞
test
0:00 / 0:00
國小生神破解「英文連連看」卻拿0分 網見答案笑：全對欸
孩子的想法總是出其不意，常在考試或是作業上天馬行空，讓家長看了哭笑不得。大陸日前有一名國小生的英文考試卷被分享到網路，裡面的「連連看」題型，他用一招「神破解」，雖然最後慘拿0分，但網友卻笑稱「全對阿！」。
根據陸媒綜合報導，一名國小三年級的老師在網路上分享了一位班上學生的英文考卷，裡面一題型是「英文連連看」，要把畫線部份發音相同的單字連起來，以及將片語透過連線對應相同意思的中文詞彙。
這位學生恐怕覺得題型難解，費了心思後，想到用一招來回應，他把每個選項都延伸出線，並且在中間全都捲起來，再把它分散到另一邊的答案選項，這個「神解答」，可以成功把選項和答案連結在一起。
不過這樣的答案並未獲得老師肯定，可見兩大題都被扣了10分，該學生慘拿0分，1分未得，可是網友卻認為，「其實全對啊」、「一秒破解連連看」、「這也是一種實力的證明啊」。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言