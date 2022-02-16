快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小生神破解「英文連連看」卻拿0分 網見答案笑：全對欸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名老師分享了學生的英文考卷，神解答讓網友很驚喜。 圖／取自網易新聞
一名老師分享了學生的英文考卷，神解答讓網友很驚喜。 圖／取自網易新聞

孩子的想法總是出其不意，常在考試或是作業上天馬行空，讓家長看了哭笑不得。大陸日前有一名國小生的英文考試卷被分享到網路，裡面的「連連看」題型，他用一招「神破解」，雖然最後慘拿0分，但網友卻笑稱「全對阿！」。

根據陸媒綜合報導，一名國小三年級的老師在網路上分享了一位班上學生的英文考卷，裡面一題型是「英文連連看」，要把畫線部份發音相同的單字連起來，以及將片語透過連線對應相同意思的中文詞彙。

這位學生恐怕覺得題型難解，費了心思後，想到用一招來回應，他把每個選項都延伸出線，並且在中間全都捲起來，再把它分散到另一邊的答案選項，這個「神解答」，可以成功把選項和答案連結在一起。

不過這樣的答案並未獲得老師肯定，可見兩大題都被扣了10分，該學生慘拿0分，1分未得，可是網友卻認為，「其實全對啊」、「一秒破解連連看」、「這也是一種實力的證明啊」。

考題

延伸閱讀

廚房裡的科學謎題：泡麵的麵條為什麼總是那麼彎呢？

有夠難？他30分鐘解不出「小學資優班試題」 網友秒看出端倪

相關新聞

高中自主學習計畫「離不開學科」 教授曝2大審查要點

108課綱要求高中生3年至少完成一份「自主學習計畫」，近9成校系今年要在個人申請參採此項目。中山大學籌組全台首個「自主學...

嘉中棒球隊獲民間捐百萬認養 校方：盼留住在地選手

嘉義高中為嘉市唯一高中木棒組球隊，球員來源也逐漸不足，國中端正規球隊剩1校，還面臨外縣市挖角優秀球員；在地盼留住人才，嘉...

印尼三姐妹面臨遣返...中山女高生陳情徐國勇 移民署開會結果出爐

中山女高一年級學生與兩位妹妹，10年前跟著來台灣工作的父親來台灣念書，卻因印尼籍的父母因涉案遭撤銷永久居留，面臨無依親居...

大明高中誠實商店零失竊 無形人格教育達成善的循環

台中市大明高中學生會3年前創辦誠實商店，由師生及家長捐獻二手商品義賣，所得均捐至該校教育儲蓄戶，提供需要急難救助的學生使...

蘭女雙語實驗班啟動偏鄉英文教育 大小學伴相見歡

蘭陽女中雙語實驗班去年獲教育部核定成立，這學期在扶輪社資源挹注下推動偏鄉英文教育，首度由雙語班學生透過視訊教學，擔任宜蘭...

雲林43中小學喜收億元大禮 迎接全新運動場域

雲林縣不少中小學操場或戶外運動場域，除是紅土操場，多半也因樹枝竄根、跑道毀損等因素年久失修，凹凸難行的路面影響師生訓練及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。