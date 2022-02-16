聽新聞
test
0:00 / 0:00
確診人數以「幾何級數增長」？教大家看懂新聞中的數學名詞
新制的108課綱上路以來，希望能培養學生「核心素養」能力，透過關心生活周遭的事物，聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活中，就達成素養的訓練了。
舉例來說，最近全球疫情升溫，香港每日新增個案連日創新高，許多專家以「幾何級數增長」來形容。同學們知道是什麼意思嗎？「幾何級數增長」其實是比較口語化的用法，應指的是按照固定的倍數增長。在數學上，像1、2、4、8、16、……。我們稱這樣的數列為「等比數列」，它同時也是108課綱中特別新增的範圍。
面對全新的課程，同學們也不用太擔心，力宇教育的李熙老師挑選下面題目，利用簡單的動畫來切入等比概念。題目雖然看起來不難，但隱藏一些小陷阱，如果不夠細心的話就很容易算錯，所以趕快來練習看看吧。
更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學2下課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10283
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
https://www.leadu-edu.com/about/
【文教熱話題】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言