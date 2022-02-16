確診人數以「幾何級數增長」？教大家看懂新聞中的數學名詞

新制的108課綱上路以來，希望能培養學生「核心素養」能力，透過關心生活周遭的事物，聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活中，就達成素養的訓練了。

舉例來說，最近全球疫情升溫，香港每日新增個案連日創新高，許多專家以「幾何級數增長」來形容。同學們知道是什麼意思嗎？「幾何級數增長」其實是比較口語化的用法，應指的是按照固定的倍數增長。在數學上，像1、2、4、8、16、……。我們稱這樣的數列為「等比數列」，它同時也是108課綱中特別新增的範圍。

面對全新的課程，同學們也不用太擔心，力宇教育的李熙老師挑選下面題目，利用簡單的動畫來切入等比概念。題目雖然看起來不難，但隱藏一些小陷阱，如果不夠細心的話就很容易算錯，所以趕快來練習看看吧。

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】