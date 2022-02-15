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最開心的一學期？粗心母把小孩課本丟回收 網一句話道破原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽在臉書社團發文，表示自己把小孩新學期的課本全部回收了。情境示意圖。圖／Ingimage
一名媽媽在臉書社團發文，表示自己把小孩新學期的課本全部回收了。情境示意圖。圖／Ingimage

由於疫情關係，許多學校怕年後疫情影響開學，選擇在上學期末發放下學期課本，讓學生帶回家。沒想到，一名媽媽在臉書社團發文，表示自己一不注意，把新課本全部回收了。文章一出，網友便笑道「應該是舊書跟新書……一樣新的關係」。

一名媽媽在臉書社團發文，表示沒發現小孩這學期的教科書是在上學期末發了，結果不小心把新課本連帶舊課本一同回收，並詢問「有人跟我一樣，把小孩的新課本全回收了嗎？」

文章一出，多數網友指出學校老師早有交代，「我家哥哥弟弟的老師，都請大家把新書整疊封好，然後貼上大大的『請勿回收』的紙條，正反兩面都貼」、「我女兒的老師用紙袋裝起來黏好，line留言一直強調不要拿去回收」、「帶回來整包外面還有『勿拆封、勿回收』的大字警語」。

網友們並表示這名媽媽實在太粗心，「老師發了應該都有跟孩子說吧，我家兩個老師都有寫聯絡本。看來媽媽跟孩子都沒用心上課」、「我覺得有點離譜，一來老師有說明為何會發書回去，二來新書跟舊書明明就差很多」。但也有網友分享相似情況，「我家爸爸也不小心回收了四本」、「我似乎也是把小孩寒假作業本丟了」。

也有網友開玩笑說，「沒功課作業，謝謝阿母」、「最開心的應該是小孩」、「應該是舊書跟新書……一樣新的關係」、「我覺得您家小孩一定很愛惜課本，捨不得翻開來閱讀，所以全部跟新的一樣，才會一起丟掉回收」。

另有同為家長的網友分享防止誤丟的方法，「我放袋子封好，上面還自己貼字條『下學期的課本勿扔！』」、「我都叫我女兒自己把舊的回收，新的自己留下來，完全不用媽媽自己動手」。網友們也提供補救措施，「趕快跟學校聯絡，學校一般都會有幾套備用的」、「跟學校學務處說一聲，再買一套囉」。

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