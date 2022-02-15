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配合家長上班 彰化將推動國中小學生理想上學時間

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府規定國中小學生不能早於上午7點到校。圖／溪湖鎮公所提供
彰化縣政府規定國中小學生不能早於上午7點到校。圖／溪湖鎮公所提供

彰化縣議員去年（2021）質詢國中、小學生到校時間是否太早，縣政府12月到今年元月針對近國中、小學家長作問卷調查，調查結果顯示，多數家長都希望配合上班時間，上午7點15分到7點45分送孩子到校最為理想；教育處長王智弘說，調查結果與學生到校時間現況相符，縣政府不會對學生到校時間有大幅調整和規定。

縣政府擬訂「彰化縣國民中小學學生到校時間問卷調查表」發出逾7萬份問卷，依學制發給國小一到五年級、國中一到二年級和幼兒園大班的家長，家長勾選孩子到校的最理想時間，回收率九成，民調有效樣本數6萬9477份。

根據調查，19%國小家長認為孩子上午7點15分到30分之間到校最為理想，其次為上午7點到7點15分、7點30分到45分；國中的部分有47%家長認為孩子上午7點15分到30分之間到校最適當，認為7點到7點15分到校最理想占45%；幼兒園大班家長認為孩子到校最理想時間是上午7點半到45分。

教育處長王智弘表示，整體而言，33%家長認為孩子到校最理想時間是上午7點15分到7點30分，23%家長認為是上午7點30分到7點45分，綜合兩個調查結果，目前家長認為學生早上到校適當時間以7點15分到7點45分居多，與縣政府府現行學生在校作息時間規定，學生上學時間以不早於7點30分為原則契合。

王智弘說，有了清楚數據的民調，縣政府將依據民意基礎做後續處理及回應各界疑慮，原則上，交代國中小和幼兒園參酌民調結果，孩子上學依舊不能早於上午7點30分，最晚到校時間仍請各校訂定。

民調 幼兒園 小學

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