屏東學童獨享開學禮物 潘孟安送上美感聯絡簿
屏東縣長潘孟安打破傳統，以「屏東特色x學生特性」為基礎元素，設計低、中、高年級的美感聯絡簿，這份專屬屏東學童的開學禮物，已配送到各學校。
屏東縣政府今天發布新聞稿指出，這3本聯絡簿由教育處統籌規劃，並由執行「美感教科書計畫」知名的美感細胞團隊，依據低、中、高年級的學生身心發展特性量身打造，搭配屏東家鄉在地特色，以每週行事曆式的主題頁面展開，帶領孩子認識不同面向的屏東。
潘孟安表示，藉由美感親子聯絡簿，作為老師、家長、學生三方共同溝通平台，另方面將美感置入日常使用習慣，不僅啟發美感思維，還能讓孩子好好書寫與親師間共同參與的聯絡簿，認真記錄校園生活的每一天。
目前美感聯絡簿都已配送到各校，潘孟安說，期待這本與眾不同、別出心裁又結合屏東特色的美感聯絡簿，能帶給屏東學童全新的美感體驗，讓他們帶著興奮且愉快的心情，開啟學習的每一天。
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