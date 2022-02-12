家扶孩子買不起參考書 雄中校友雲林贈書超感動

買參考書是國高中生升學必備的一大筆開銷，高雄中學多位校友發起的「擁抱知識、擁抱希望」開卷有益贈書行動，讓雲林弱勢學生挑選上課或升學考試所需要的參考書，每人2400元額度，今天親自將參考書送給雲林家扶中心50名學生，可說是春節最有意義的大紅包，學生欣喜獲得一心想要的參考書，表示一定會努力用功，考上理想學校。

由雄中校友也是皇邑建設負責人陳煌億，號召一鴻投資、祐東建設、河泊工程行共12名校友所組成的雄中71校友會今天親自將大大卡車的參考書運抵雲林家扶中心北港服務站，受到家扶學生熱烈歡迎，大家期待能拿到想買又買不起的書。

陳煌億說，早年他們也是苦讀出身，如今發起這項贈書行動，主要是為鼓勵更多弱勢孩子，能擁有完善的備課利器，好能在會考取得高分，考上理想學校，朝自己人生目標前進，為讓每本書發揮實質功效，先讓學生在網路書店挑選適合自己課業學習或升學考試需要的參考書，每人2400元額度，再由校友會依學生開出的書單統一採購。

陳煌億說，雄中校友發起「擁抱知識、擁抱希望」開卷有益贈書公益，過去只在南灣，今年首度移師雲林，期把知識力量帶給雲林，讓偏鄉孩子擁抱希望開創未來。

今天上午一卡車的學科講義、考試題庫、重點整理等參考書運抵家扶，琳瑯滿目的參考書，家扶儼成書店，學生欣喜找自己想要的書，從小和奶奶相依為命的溫姓學生，目前是高二資優生，受限家境，許多想買的參考書都買不起，只能向同學借讀，今天如願以償感動萬分。

他說，參考書很貴，各科要買齊得花上4、5千元，對家裡是一大負擔，跑了好幾趟書局就是買不下手，如今買不起的參考書全套到手，真是太感謝了。幾位成績優秀的國中生也說，他們沒補習只能靠自己，沒有參考書系統性複習，總感覺跟不上進度，讀起來很吃力，有了參考書自信成績會更好。