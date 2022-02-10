培育女性科技人才 中山大學帶女高中生線上參訪實驗室

2月11日是「國際女性科學日」，中山大學今天透過線上直播視訊，帶全國45所高中、約500名女學生參訪大學科學研究實驗室，拉近女學生與Science科學、Technology科技、Engineering工程及Math的距離，提升女學生學習「STEM」的動機與自信心，成為未來的國際科技人才。

中山大學安排女高中生線上參訪物理系講座教授張鼎張「半導體奈米元件&薄膜電晶體平面顯示器實驗室」、化學系講座教授謝建台「毒藥物暨生醫快篩科技研究中心」、海洋科學系教授陳孟仙「水生生態毒物研究室」，及醫學科技研究所楊閎蔚副教授「奈米生醫材料應用實驗室」，希望激勵女學生邁向科學研究之路，成為女性科技人才。

科技部「女性科技人才培育計畫」主持人、中山大學副校長蔡秀芬指出，根據聯合國教科文組織統計數據，只有約三成的女學生在高等教育中選擇與科學、技術、工程及數學相關的領域學習。

依全球統計，資訊與通訊技術領域，女生的入學率特別低僅有3％，自然科學，數學和統計學領域約5％，而工程，製造和建築領域約8％。以美國為例，近十年高等教育有近六成的畢業生是女性，但是主修物理與機械的畢業生中，女性卻只有約兩成多。女性在科學、技術、機械、數學所占的比例仍嚴重偏低，導致女性任職於STEM領域的人數明顯偏低。