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培育女性科技人才 中山大學帶女高中生線上參訪實驗室

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
響應2月11日「國際女性科學日」，中山大學透過線上直播視訊方式，帶領全國45所高中、約500名女學生參訪大學科學研究實驗室。圖／中山大學提供
響應2月11日「國際女性科學日」，中山大學透過線上直播視訊方式，帶領全國45所高中、約500名女學生參訪大學科學研究實驗室。圖／中山大學提供

2月11日是「國際女性科學日」，中山大學今天透過線上直播視訊，帶全國45所高中、約500名女學生參訪大學科學研究實驗室，拉近女學生與Science科學、Technology科技、Engineering工程及Math的距離，提升女學生學習「STEM」的動機與自信心，成為未來的國際科技人才。

中山大學安排女高中生線上參訪物理系講座教授張鼎張「半導體奈米元件&薄膜電晶體平面顯示器實驗室」、化學系講座教授謝建台「毒藥物暨生醫快篩科技研究中心」、海洋科學系教授陳孟仙「水生生態毒物研究室」，及醫學科技研究所楊閎蔚副教授「奈米生醫材料應用實驗室」，希望激勵女學生邁向科學研究之路，成為女性科技人才。

科技部「女性科技人才培育計畫」主持人、中山大學副校長蔡秀芬指出，根據聯合國教科文組織統計數據，只有約三成的女學生在高等教育中選擇與科學、技術、工程及數學相關的領域學習。

依全球統計，資訊與通訊技術領域，女生的入學率特別低僅有3％，自然科學，數學和統計學領域約5％，而工程，製造和建築領域約8％。以美國為例，近十年高等教育有近六成的畢業生是女性，但是主修物理與機械的畢業生中，女性卻只有約兩成多。女性在科學、技術、機械、數學所占的比例仍嚴重偏低，導致女性任職於STEM領域的人數明顯偏低。

「一般社會大眾仍然有『科學是陽剛的學門』的刻板印象。」蔡秀芬說，依據教育部資料統計分析，大專校院女學生已經占50%，但是在工程學門、自然科學、數學及統計學門、資通領域的女性均低於40%；工程學門更遠低於20%，資通領域甚至逐年下降。雖然近十年在STEM領域的畢業生女性比例已逐年增加，但仍低於25%。所以要多鼓勵女學生投入科技領域，消弭STEM的性別鴻溝。

中山大學帶領女高中生線上參訪實驗室，希望提升女學生學習STEM的動機與自信心，成為未來的國際科技人才。圖／中山大學提供
中山大學帶領女高中生線上參訪實驗室，希望提升女學生學習STEM的動機與自信心，成為未來的國際科技人才。圖／中山大學提供
女高中生線上參訪中山大學醫學科技研究所副教授楊閎蔚（右）「奈米生醫材料應用實驗室」，左為科技部「女性科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理學系特聘教授蔡秀芬。圖／中山大學提供
女高中生線上參訪中山大學醫學科技研究所副教授楊閎蔚（右）「奈米生醫材料應用實驗室」，左為科技部「女性科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理學系特聘教授蔡秀芬。圖／中山大學提供

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