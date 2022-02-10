明開學日 鄭文燦：戶外教育、畢旅2月底前暫停

桃園市長鄭文燦今天中午南崁國小了解學校開學前防疫工作進度，肯定學校已經完成各項防疫措施，並表示明天是高中、國中、國小開學日，各校都已經完成防疫工作。

鄭文燦重申學校1人確診全校停課14天和採檢的規則不變，至於戶外教育（校外教學）還有畢業旅行仍暫停，必須等到2月底視疫情狀況再來研究，如果疫情結束就恢復校外教學和畢業旅行。

鄭文燦表示線上教學以經成為常態，學校也都做好準備照線上教學能正常運作，也是補救課程的一個方式。另外，學校用餐一定要用隔板並且保持空氣流通，除了用餐以外其他時間都必須戴上口罩；還有請各校要落實家庭聯絡簿記錄，如果學生家人有發燒的情形一定要記錄，因為家庭的感染是一個源頭，這一點請各校都必須請學生落實填寫。

南崁國小黃從孝校長表示，學校及附設幼兒園為防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情，學生於進入班級前，會以紅外線熱顯像儀量測學生體溫，倘量測超過37.5度，將請學生進行耳溫複檢，倘量測超過38度發燒者，將通知家長，協助儘速就醫。