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揮毫爭取獎狀與禮券 中市大墩盃學生書法賽11日開跑

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市政府文化局主辦「大墩盃學生書法比賽」，將於2月11日開始收件。圖／台中市文化局提供
台中市政府文化局主辦「大墩盃學生書法比賽」，將於2月11日開始收件。圖／台中市文化局提供

台中市政府文化局主辦「大墩盃學生書法比賽」，將於2月11日開始收件，凡就讀或設籍台中市的高中、國中及國小學生皆可報名參賽，比賽組別共分6組，入圍決賽成績優異學生，有機會獲得獎狀及禮券獎勵；此外，獲獎學生代表的學校及教師也可榮獲獎牌，歡迎各級學校學生踴躍參賽。

文化局表示，書法藝術推廣有賴於從小扎根，「大墩盃學生書法比賽」今年邁入第17年，是台中具指標性的書法競賽，組別包含國小一至三年級、國小四年級、國小五年級、國小六年級、國中組及高中職組等6組。

為鼓勵學生踴躍參賽，今年特別在農曆春節前即開放民眾運用7-11的ibon機台雲端列印活動簡章和「墨墨虎虎哩愛寫字」創意春聯，並首度新增團體報名管道，讓學校老師及社團送件將更加便利。

文化局說明，比賽過程分為兩個階段，第一階段由參賽者以4開或28格宣紙書寫典雅詩詞或聖賢格言，於收件期間內將作品及報名表掛號郵寄至文化局，經評審委員從徵件作品中挑選優秀作品入圍者，參加第二階段的現場決賽。

最後再由五位決審委員評定決賽作品成績，選出各組前3名、優選5名及佳作若干名，並於6月在大墩文化中心舉行頒獎典禮及展出得獎作品。

為鼓勵學校及教師共同推動書法藝術教育，比賽也設立學校獎項，包括參賽學生最多的學校將獲頒「最佳推廣獎」，獲獎學生數最高者獲頒「最佳成效獎」，以及「最佳指導成效獎」表揚獲優選以上學生數最多的指導老師。

文化局歡迎有意參賽者於2月21日以前，將作品及報名表以掛號郵寄至「407610 台中市西屯區台灣大道三段99號惠中樓8樓台中市政府文化局視覺藝術科」，詳細徵件辦法請上文化局官網活動網頁（ https://reurl.cc/7e4qlb）查詢。

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