大甲高中連3年獲體育班績優學校 獲150萬元獎勵補助

台中市大甲高中109年至111年連續3年獲體育署評選為體育班績效優良學校，112年免經評選程序，即可獲得績效優良體育班學校之榮譽，並給予150萬元獎勵補助。

教育部體育署為表揚辦理體育班績效優良學校，引導體育班優質化發展，達到提升體育班經營品質目標，每年度經審查及實地訪視遴選辦理體育班績效優良學校，全額補助獲選學校獎勵經費150萬元。

這次評選大甲高中體育班績效，教育部體育署除書面審查，也指派評選小組及委員到大甲高中進行學校訪視，聽取校長蕭建華對體育班發展現況簡報與介紹外，也在體育組長江竹偉帶領下走訪校內各處訓練場館與設施，訪談學生、體育班任課老師及學校行政團隊；訪視委員對大甲高中的評述為「學校端全力支持體育班之行政運作績效良好，學生晤談態度表現優良。校內場地設備充足，運動傷害防護室設備齊全，各隊參賽比率與競賽成績表現優良」。

大甲高中體育班歷史久，民國62年甲中設立體育實驗班至今40多年，有手球、田徑、自由車3個專項，各項目皆有優異表現，參加國內外賽事屢創佳績，也有奧運選手搖籃的美稱；田徑隊校友陳傑、向俊賢、張銘煌、林家瑩，自由車隊馮俊凱、蕭美玉都是國內歷屆奧運代表選手。

其中田徑隊是台中市重點發展學校，2015年武漢世界中學生田徑錦標賽獲得學校組第二名，2019年在克羅埃西亞舉辦的世界中學田徑賽也勇奪前三的佳績，去年全國中等學校田徑錦標賽更奪高男組田徑總錦標第一名；自行車隊除有國家級教練徐瑞德悉心指導，結合台中市國際級的鰲峰自行車場及周邊訓練路線，提供車隊多元化訓練環境，培育優秀自行車選手，畢業校友馮俊凱更在2020獲得東京奧運的參賽資格；學校手球隊成軍20多年，締造全中運高男組13連霸輝煌的紀錄，2019年手球隊赴歐洲斯洛維尼亞Koper舉行的手球分齡賽，勇奪17歲組冠軍，為國為校爭光。