聽新聞
test
0:00 / 0:00

崁腳國小山區濕冷 萬里里長送電暖器

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里里長王傑倫捐贈十台的電暖器給崁腳國小，讓孩子們上課環境更舒適。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里里長王傑倫捐贈十台的電暖器給崁腳國小，讓孩子們上課環境更舒適。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區崁腳國小位處山區，天氣不穩定，時常碰上下雨，若是到了冬天，一下雨的天氣又會讓山區的氣溫下降不少，學生就在濕濕冷冷的環境上課，為此萬里里長王傑倫捐贈十台的電暖器，讓孩子們上課環境更舒適。

萬里里長王傑倫說，一次因緣際會下得知了崁腳國小到了東北季風來臨的季節總是濕濕冷冷，自己也擔任萬里國中的家長會長，想著服務地方孩子不分國中小，因此就採購了十台的暖氣機，提供給崁腳國小，希望學生寒假放完回到學校可以有溫暖的上課環境。

崁腳國小校園視野開闊，一眼望去就是一片山林，而校本課程是生態與食農等課程，鼓勵學生多多親近山林資源、從大自然中取材學習，因此戶外觀察課程多，里長也期待電暖器能帶給回到教室中的孩子們多一些的溫暖。

崁腳國小教導主任蔡惟中表示，山中的校園開闊，風景優美，就是東北季風來時，多雨所以總感覺濕濕冷冷，感謝里長趁著開學前，送來新春的禮物，趕在這個濕濕冷冷的冬天結束之前，讓即將回到校園上課的學生，感受到新學期新氣象，也不再受到氣候濕冷的因素，可以溫暖的在山區快樂求學。

萬里 東北季風

延伸閱讀

屏東8旬老婦外出失蹤 獨自待高雄深山度過3天被尋獲

春節出遊驚魂 3紅牌重機騎士因誤信導航於山區迷途

男子遭人暴打滿臉是血 僅穿內褲在基隆山區攔車求救

白色婚紗山區古城！到歐洲小眾「戀人聖地」譜寫歐式浪漫童話

相關新聞

雄女拆校門 校友想買門來不及

高雄女中老校門昨天開拆，近期不少老校友翻出制服、書包回母校拍照留念，有醫師校友透過家人聯繫校方想買校門放自家土地留念，校...

崁腳國小山區濕冷 萬里里長送電暖器

萬里區崁腳國小位處山區，天氣不穩定，時常碰上下雨，若是到了冬天，一下雨的天氣又會讓山區的氣溫下降不少，學生就在濕濕冷冷的環境上課，為此萬里里長王傑倫捐贈十台的電暖器，讓孩子們上課環境更舒適。

高雄女中老校門今日開拆 老校友家長搶買留念但遲了一步

高雄女中歷時30多年的紅磚牌樓校門，斑駁老舊與周遭愛河景觀不相融，加上門框低矮，消防雲梯車無法入內，有礙安全，於是決定今...

嘉豐國小1期校舍趕工中 預計8月完工、9月如期迎新生

新竹縣長楊文科日前前往視察正在興建當中的嘉豐國小，為了趕上今年新學年的招生目標，只指示教育局及工務處，必須讓第1期校舍在...

雄女磚紅牌樓校門將拆 吸引校友返校合影憶青春

雄女磚紅色牌樓校門因不符合建築規定和消防、排水需求，明天將開拆改建，近日不少校友回來與校門合影、回憶高中生活；高雄市議員...

嘉市獨立書店逆勢成長 業者：要單靠賣書難

嘉義市書店復甦，繼誠品書店相隔10年去年初到市立美術館展店，獨立書店跟著蓬勃，市府指出，近兩年新開志美圖書室、秋書室、渺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。