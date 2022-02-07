崁腳國小山區濕冷 萬里里長送電暖器

萬里區崁腳國小位處山區，天氣不穩定，時常碰上下雨，若是到了冬天，一下雨的天氣又會讓山區的氣溫下降不少，學生就在濕濕冷冷的環境上課，為此萬里里長王傑倫捐贈十台的電暖器，讓孩子們上課環境更舒適。

萬里里長王傑倫說，一次因緣際會下得知了崁腳國小到了東北季風來臨的季節總是濕濕冷冷，自己也擔任萬里國中的家長會長，想著服務地方孩子不分國中小，因此就採購了十台的暖氣機，提供給崁腳國小，希望學生寒假放完回到學校可以有溫暖的上課環境。

崁腳國小校園視野開闊，一眼望去就是一片山林，而校本課程是生態與食農等課程，鼓勵學生多多親近山林資源、從大自然中取材學習，因此戶外觀察課程多，里長也期待電暖器能帶給回到教室中的孩子們多一些的溫暖。

崁腳國小教導主任蔡惟中表示，山中的校園開闊，風景優美，就是東北季風來時，多雨所以總感覺濕濕冷冷，感謝里長趁著開學前，送來新春的禮物，趕在這個濕濕冷冷的冬天結束之前，讓即將回到校園上課的學生，感受到新學期新氣象，也不再受到氣候濕冷的因素，可以溫暖的在山區快樂求學。