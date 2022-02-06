聽新聞
test
0:00 / 0:00
雄女校門拆除倒數計時 黃捷合影：還好制服還穿得下
高雄女中去年9月宣布老校門將拆除改建，消息一傳出陸續引來校友、學生拍照留念。今天高市議員黃捷也PO出自己身穿以前就學時的雄女制服，她說，雄女門掰掰，還好10年前的制服還穿得下。照片一貼出吸引大批網友回憶雄女時光，也有不少人響應貼出自己與雄女門合影的照片分享。
雄女門有近40年的歷史，但因老校門有積水、高度影響車輛進出等問題，校方著手改造工程招標。雄女校長校長林香吟一月底指出，校門即將架上工程圍籬，未來也會揮別磚紅橫柱校門，新穎校門為雄女人暱稱「小斑馬」黑、白色調，再加上校服胸前年級緞帶紅色綴飾，「有一種紅叫『雄女紅』！」
吳姓校友說，自己住在北部，這次趁著過年返鄉，本來想帶著雄女紀念小書包回學校合影，但因為高雄疫情嚴峻便作罷。
雄中校友李先生說，雄女校門不只是雄女人的回憶，也是全體雄中人的回憶，「因為雄中雄女飲料日都會有不少雄中生跑到雄女『探望』心儀的女同學，雖然有不少是友誼飲品，但回憶起來真的滿有趣、好笑的。」
【推薦閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言