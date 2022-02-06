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雄女校門拆除倒數計時 黃捷合影：還好制服還穿得下

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員黃捷也是雄女校友，她今天PO出自己穿著雄女制服照與雄女大門合影照片。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員黃捷也是雄女校友，她今天PO出自己穿著雄女制服照與雄女大門合影照片。記者林巧璉／翻攝

高雄女中去年9月宣布老校門將拆除改建，消息一傳出陸續引來校友、學生拍照留念。今天高市議員黃捷也PO出自己身穿以前就學時的雄女制服，她說，雄女門掰掰，還好10年前的制服還穿得下。照片一貼出吸引大批網友回憶雄女時光，也有不少人響應貼出自己與雄女門合影的照片分享。

雄女門有近40年的歷史，但因老校門有積水、高度影響車輛進出等問題，校方著手改造工程招標。雄女校長校長林香吟一月底指出，校門即將架上工程圍籬，未來也會揮別磚紅橫柱校門，新穎校門為雄女人暱稱「小斑馬」黑、白色調，再加上校服胸前年級緞帶紅色綴飾，「有一種紅叫『雄女紅』！」

吳姓校友說，自己住在北部，這次趁著過年返鄉，本來想帶著雄女紀念小書包回學校合影，但因為高雄疫情嚴峻便作罷。

雄中校友李先生說，雄女校門不只是雄女人的回憶，也是全體雄中人的回憶，「因為雄中雄女飲料日都會有不少雄中生跑到雄女『探望』心儀的女同學，雖然有不少是友誼飲品，但回憶起來真的滿有趣、好笑的。」

高雄女中新校門示意圖。圖／雄女提供
高雄女中新校門示意圖。圖／雄女提供

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