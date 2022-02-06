嘉義梅山太平國小竹樂團技巧純熟 成社區展演大使

以太平雲梯出名的嘉義縣梅山鄉太平村盛產竹子，當地太平國小以在地竹子為材料，製作各式樂器成立竹樂團，12名國小團員演奏曲目、悅耳動人，也成為社區展演大使。

每逢梅山鄉太平村舉辦各式活動，包括元旦在太平雲梯迎日出，都會見到太平國小竹樂團的演出，並代表太平社區四處表演。

太平國小校長黃彥鈞接受中央社記者訪問表示，竹樂團是由三至六年級12名小朋友組成，聘請專業老師指導，除學期間固定時間練習，寒、暑假也集訓，所以演奏技巧相當好，包括一些高難度的曲目，如匈牙利舞曲都能駕馭，常代表太平村外出表演，是社區展演大使。

黃彥鈞說，民國104年8月太平國小轉型成為生態人文實驗小學，他提出「竹樂團教學特色學校」計畫，在台灣竹樂團協助下，成立太平竹樂團，並由專業人士以在地的竹材製作高、中、低音各聲部竹樂器，經多年的發展，太平竹樂團就像專業樂團，每年參加嘉義縣學生音樂比賽都獲得優等。

黃彥鈞指出，樂團成員需擔負行銷故鄉的責任，每出一次任務，就能提升學生自信心，有利於未來的表現。他舉例，目前梅山國中管樂隊指揮，就是太平國小的畢業生，參加竹樂團，讀國中後有更好的表現。

黃彥鈞強調，太平國小目前全校學生人數不到30人，學生除了擅長演奏竹樂器，更能泡一壺好茶。

嘉義縣教育處指出，因帶領太平國小成功轉型，黃彥鈞榮獲教育部109年度教學卓越金質獎，110年度又榮獲教育部「校長領導卓越獎」；太平國小竹樂團在他手中成了太平社區的寶。