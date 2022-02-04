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花蓮市加強防疫 開學前夕清消34所國中小及附幼

聯合報 / 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮市公所清潔隊今天進行校園清消作業。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所清潔隊今天進行校園清消作業。圖／花蓮市公所提供

全國中等學校運動會今年移師花蓮舉辦，花蓮各級學校將比外縣市提早一周至2月7日開學。花蓮市公所配合環保署指示，今天出動3組人員加強防疫消毒工作，包含國中小及附設幼兒園共34所，花蓮市長魏嘉賢與清潔隊長吳慶展前往明義國小關心、慰勞清潔隊員。

花蓮縣政府農曆年前轉達環保署通知，要求各鄉鎮市公所清潔隊需於2月7日開學前完成校園消毒工作。因應全中運今年在花蓮登場、各校提早開學，花蓮市公所清潔隊今天配合政策進行消毒作業。

花蓮市公所清潔隊今天消毒16所國小、5所國中，以及13所幼兒園，包含樓梯扶手、走道、牆面、洗手檯、廁所、花圃等處。魏嘉賢與清潔隊長吳慶展前往明義國小關心並慰勞清潔隊人員，他表示，清潔隊員年假休息3天即返工作崗位，為了提供師生一個安全無虞的學習環境。

明義國小校長吳惠貞感謝公所團隊並說，防疫是重要工作，各班級老師這2天會到校做好教具消毒等開學前準備，下周開學後也會提醒孩童防疫措施。魏嘉賢提到，儘管消毒工作滴水不漏，舉凡個人衛生習慣、校方對於疫情處置，以及家長配合等防疫工作，仍需師生、家長一同遵守抗疫。

花蓮市公所清潔隊今天進行校園清消作業，包含樓梯扶手、走道、牆面、洗手檯等處。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所清潔隊今天進行校園清消作業，包含樓梯扶手、走道、牆面、洗手檯等處。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所清潔隊今天進行校園清消作業，包含樓梯扶手、走道、牆面、洗手檯等處。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所清潔隊今天進行校園清消作業，包含樓梯扶手、走道、牆面、洗手檯等處。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右）與清潔隊長吳慶展（左）前往明義國小關心清消工作。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右）與清潔隊長吳慶展（左）前往明義國小關心清消工作。圖／花蓮市公所提供

花蓮 魏嘉賢

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