南門國小落成新圖書館 主打兒童人體工學、無障礙環境

台北市為提倡深耕閱讀，推動「優質圖書館精進方案」，109年度共計投入6153萬元，透過專案協助各級學校美化閱讀空間情境。擁有百年歷史的台北市南門國小在去年底啟用新圖書館，尤其圖書館的內部設計規劃符合兒童人體工學、無障礙環境及幼兒園使用，空間設計則是運用層疊設計的時光迴廊，擺脫過去圖書館死板的感覺，增添更多活潑氣息，盼讓學生能愛上閱讀。

南門國小表示，為孕育出「積木圖書館」這座南門積木書香的知識殿堂，校長帶領南門團隊，從觀摩參訪鄰近學校的圖書館開始，到建築師的徵選、書圖審查、調整修正設計、廠商施工到歷次工務會議的討論，都是經過彙集了學校、家長、社區以及設計團隊集體智慧形成共識的成果。

新落成的圖書館的設計亮點，包括兒童關懷、教育機能，以及建築和環境特色。南門國小表示，圖書館的設計主題為積木樹，以「南門」作為發想，採用中式古典建築為元素，設計運用層疊的時光迴廊，創造意象與空間的自明性，此外也規劃符合兒童人體工學、無障礙環境及幼兒園使用。

南門國小表示，特別設計的「積木樹」及「積木城堡」是利用孩子最常玩也最愛玩的積木，堆砌成一棵樹，孩子們可以在樹下閱讀，增加孩子與圖書館的互動，還有一處圓拱頂樓板十分非常特別，引入伊斯蘭建築元素。