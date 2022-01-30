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髮夾彎！建中新款運動服全民笑翻 班聯會急喊卡恐重選

聯合新聞網 / 綜合報導
建中班聯會近日廣蒐學生們精心設計的創意作品，舉辦新款冬季運動服的投票，不料隨著最終款式曝光，讓全台網友笑壞。圖／聯合報系資料照片
建中班聯會近日廣蒐學生們精心設計的創意作品，舉辦新款冬季運動服的投票，不料隨著最終款式曝光，讓全台網友笑壞。圖／聯合報系資料照片

建中冬季運動服過去由於材質不佳、外觀不好看等問題，受到許多學生的嫌棄。對此，建中班聯會近日廣蒐學生們精心設計的創意作品，舉辦新款冬季運動服的票選活動，不料隨著最終款式曝光，竟讓全台網友笑壞，原預計9月有望販賣的計畫，也讓建中班聯會緊急喊卡。

建中冬季新款運動服「舞動劍中（建中）」結合動漫元素，網友們猜測可能是參考了日本知名動漫《刀劍神域》中，男主角桐谷和人使出的「星爆氣流斬（現翻譯為：星光連流擊）」招式，引起許多動漫迷的關注，加上該招式後來逐漸演變成網路迷因，更掀起PTT鄉民們的熱烈討論。

「舞動劍中（建中）」以217票獲選為新款冬季運動服。圖／取自建中班聯76屆上行政部門Instagram
「舞動劍中（建中）」以217票獲選為新款冬季運動服。圖／取自建中班聯76屆上行政部門Instagram

一部分網友被建中生獨到的創意笑翻，紛紛直呼「太星爆了」、「笑死，再不投票嘛」、「可惜了，早知道我就去建中了」、「我大刀劍還可再戰十年」；不過，也有另一派網友質疑，「不懂笑的點，但是真的蠻醜的」、「學弟審美崩壞」、「這件畢業後一定一堆人把它燒掉」。

而據《NOWnews今日新聞》報導，建國中學全校學生逾2900人，但運動服票選僅412人投票，投票率14%相當低。對此，建中班聯會主席游閔瀚表示，推測在校內宣傳並未全面傳達，先前發出徵稿訊息時，就曾接獲同學反應不知情，就此而言，審查階段可能出現代表性不足的問題。

而考量到宣傳力度不夠，下學期也不排除再行投票，並會新增其他途徑宣傳，以期達到一定人數，讓校方同意流程繼續；同時考慮再次徵稿，一切仍以後續公告為主。另一方面，新款運動服圖案頗具爭議點，也需要在服儀委員會上討論，有可能會請作者親自出席說明設計理念。

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建中

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