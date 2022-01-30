台東蔡詠丞、陳雨葳不畏逆境 入圍全國普仁獎

靈鷲山台東區普仁獎今年31人獲獎，其中寶桑國中蔡詠丞允文允武，不讓父母憂心；卑南國中陳雨葳多才多藝勇於追夢。2人不畏逆境、奮發向上，還入圍全國普仁獎。

靈鷲山提供媒體資料，就讀寶桑國中9年級的蔡詠丞，一家5口原本依靠父親膠筏捕魚為生，但父親在漁港工作時不慎摔斷手，雖然復原狀況不錯，後遺症是無法做粗重工作。母親要照顧爺爺、身心障礙的大姊及罹患氣喘的他，生活不易。

為了不讓爸媽煩憂，貼心的蔡詠丞幫忙分擔家務，同時認真學習，維持課業佳績，還是跆拳道比賽的常勝軍。

蔡詠丞日前在頒獎典禮後接受中央社記者訪問表示，爸媽都對他很好，讓他可以無憂無慮成長，既使家境不如別人，「但這種簡簡單單的快樂有錢也買不到」。

他說，感謝普仁獎評審青睞，這次獲得的獎學金，剛好可以幫家裡「紓困」，買一些春節期間爸媽需要的東西，也期許自己將來能夠有份好工作，「讓他們不用再這麼辛苦。」

目前就讀卑南國中8年級的陳雨葳，依據靈鷲山提供的資料表示，成長於單家家庭的陳雨葳體恤媽媽獨自撫養孩子的辛勞，主動包辦洗衣、掃地、洗碗等家務，還要照顧6歲弟弟的日常飲食，課餘閒暇時間就到媽媽經營的韓式料理店幫忙。

卑南國中老師鍾佩紋表示，陳雨葳在藝術方面頗有天份，也很有個人獨特見解，目前讀時尚設計班，上課認真，積極熱心參與大小活動，包括台東設計師週小志工、校內教室布置等，作品也曾獲全國學生美展佳作肯定。

陳雨葳告訴中央社記者，小時候看到同學放學後出去玩，但自己卻要跟媽媽一起開店，會有點羨慕別人，但稍微懂事後知道媽媽很辛苦，覺得應該要幫忙。

陳雨葳說，「不能讓她一個人辛苦」，自己也會努力爭取一些獎助學金，幫媽媽減輕壓力，未來希望能成為1名出色的設計師，畫出更好的作品。