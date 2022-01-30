不只送長輩年菜 醒吾科大師生還送「陪伴」

醒吾科技大學透過林口區公所幸福轉運讚計劃，推動「幸福年菜到你家」，在年節前遞送年菜至在地弱勢長輩家中，圍在長輩身邊深度聊天更令長輩們感受年節溫暖，才發現原來長輩們最怕的是孤獨、最需要的是陪伴，也希望這樣的活動能讓長輩感到窩心。

醒吾科大師生走進社區，遞送區公所準備的幸福年菜，並協助環境清整與陪伴聊天。過程中發現長輩的更深層次需求，這些獨居長輩最需要排解的是「孤獨感」，在此年節將近時刻，家家戶戶溫暖團聚、幸福圍爐，這些畫面對於在地獨居長輩而言是加倍的孤單。

92歲高齡的毛爺爺說著一口流利國語夾帶滿滿四川腔，身體硬朗、衣食無缺，但內心卻是無比孤獨。他說：「從日治時期一直到走過戒嚴年代，當初會因為無心的一句話，就被抓去槍斃，他很多家人因此消失，他小心翼翼地活著，一直到現在，仍只有自己一個人。」

送毛爺爺年菜時，他笑著說：「能不能下次一起吃，因為冰箱冰不下。」這句話的背後滿是孤獨，用「冰不下」去包裝「一起吃」的需求。毛爺爺本身就是歷史，他滔滔不絕與同學們分享打仗時的辛苦與煎熬，與同學們在一起時臉上滿溢幸福的笑容，一直到離開時仍堅持要送下樓，他站在門口望著同學慢慢消失的樣子，再次浮現落寞身影。

醒吾幸福志工隊聽見這些孤獨的聲音後，心情是沈重的。隊長金玟均猶記得一進門時洪奶奶突然說：「抱歉裡面有點亂，最近要搬家，我房子要被法拍了。」這句話令同學們相當錯愕，了解後才知道，原來是洪奶奶的孩子經商不利，將房子抵押籌錢，現在面臨強制法拍與無奈遷離。

雖然是一件令人難過的事，洪奶奶總是開朗地談論，並表示再來要搬去跟女兒一起住，甚至在同學們清掃環境時，特別強調要把四塊寫著春、夏、秋、冬的木頭匾額擦拭乾淨，這個是洪奶奶要讓兒子下次帶走的，她也滿心期待著好不容易要回家一趟的孩子。

志工隊謝昕倫指出，這次送年菜分享新年喜悅，但更重要的是陪伴聊天，關心長輩所需要的，讓他們感受到被在乎，也學到應該要增加自己的觀察力，對週遭的事物更加關心，而不是活在自己的世界裡。