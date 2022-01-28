台灣國際科學展覽會頒獎 中山女高、建中最大贏家

國立台灣科學教育館今天舉辦「2022台灣國際科學展覽會」頒獎典禮，今年國內青少年科學獎分別由動物學科的中山女高學生洪苡珊，以及電腦科學與資訊工程學科的建國中學學生賴柏丰、魏路德拿下；國外青少年科學獎則由瑞士的Maz Wegmuller獲獎。

今年包括我國在內共有23個國家及地區、316位學生、177件作品參賽，件數較去年增加，最後共有國內83件、國外23件作品獲獎，並選出17件作品、28位同學將分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST科學博覽會等國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。

評審總召集人李文獻表示，今年作品以電腦與資訊及工程科增加最多，主題較為多元，其中有多個作品皆能從現實生活中取材，並能透過實驗方法進行驗證。另外，今年整體作品比往年作品題材選擇更貼切，學生的表達能力也比往年提升，且有許多獨到的創見，邏輯推理能力佳。

中山女高洪苡珊以作品《高鹽飲食對果蠅學習與記憶能力的影響及其細胞與分子機制》拿下國內青少年科學獎。該作品以果蠅為研究對象，首度發現高鹽飲食會造成果蠅短期學習與記憶力障礙，且會引發母果蠅的攀爬能力降低以及使螢光轉基因果蠅的神經突觸有較少的螢光表現。

評審團認為，這項研究實驗設計相當嚴謹、實驗結果呈現清楚，對於電擊與嗅覺敏感度可能造成的影響亦以實驗釐清，相當清楚的佐證果蠅的短期記憶的確是因為餵食高鹽食物所引起，並深入探究其神經機制，是原創性極佳的研究課題。

建國中學賴柏丰、魏路德則以《以隨機噪音生成技術為基礎的驗證碼對抗式攻擊防禦機制》拿下國內青少年科學獎。該作品開發生成新型驗證碼的方法，利用深度學習的原理與限制，使用雜訊加入圖片處理（即對抗式攻擊），生成機器難以辨識，但人類可清楚辨識的驗證碼，成功達到驗證碼的功效。

評審團認為，這項研究立意創新，應用層面廣，分析內容豐富且周詳。在複審中，參賽者表現優秀，論述與表達清楚，針對評審們的疑問都可以有效地回答，展現其對研究內容與挑戰的深度了解，他們也鼓勵兩位同學未來可在系統與實驗上持續進步。